وفاة النائب البرلماني السابق محمد السنديوني في كفر الشيخ

سادت الأحزان أرجاء قرية أريمون بمحافظة كفر الشيخ، لوفاة النائب السابق محمد أبو المجد السنديوني، وكيل وزارة الكهرباء الأسبق، والذي رحل عن دنيانا تاركًا سيرة طيبة وتاريخًا مشرفًا.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى سرادق عزاء ينعى النائب الراحل محمد السنديوني، الذي كان يحظى بدماثة الخلق وحب الجميع، داعين الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

وفي سياق متصل، قال اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، ببالغ الحزن والأسى وفاة المرحوم بإذن الله المهندس محمد أبو المجد السنديوني ونتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة السنديونى بأريمون فى مصابهم الجلل. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم آله ومحبيه الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن تُقام الجنازة على النائب الراحل اليوم عقب صلاة العشاء بمسقط رأسه بقرية أريمون، وتتلقى الأسرة واجب العزاء غدًا السبت بالسرادق المقام بذات القرية.