رئيس جامعة عين شمس يكرم فريق كلية الحقوق الفائز بالمركز الثاني بمسابقة أكسفورد

كرم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، فريق كلية الحقوق الفائز بالمركز الثاني في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمسابقة "برايس" (Price Media Law Moot Court) التي تنظمها جامعة أكسفورد العريقة، والمتأهل للنهائيات الدولية المقرر عقدها بمدينة اكسفورد منتصف أبريل المقبل وذلك بحضور الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية.

و خلال التكريم أشاد رئيس الجامعة بالاستمرارية التاريخية لجامعة عين شمس، حيث تعد الجامعة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنقطع عن التأهل للنهائيات الدولية منذ عام 2013، مؤكداً أن هذا النجاح يأتي نتاج تضافر جهود إدارة الكلية بقيادة الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية.

هذا ولم يكتفِ الفريق بالمركز الثاني فحسب، بل حصد جملة من الجوائز النوعية خلال التصفيات التي استضافتها كلية الحقوق بالقاهرة في فبراير الجاري، شملت جائزة أفضل مذكرات مكتوبة على مستوى الشرق الأوسط وجائزة أفضل متحدث في المباراة النهائية.

شمل التكريم كوكبة من طلاب الشعبة الإنجليزية المتميزين وهم:

(شهد محمد الشاعر – الفرقة الرابعة (الشعبة الإنجليزية)

يوسف خالد محمد الباز – الفرقة الثالثة (الشعبة الإنجليزية)

مايا مصطفى السعدني – الفرقة الثانية (الشعبة الإنجليزية)

شهد أشرف حسين – الفرقة الثالثة (الشعبة الإنجليزية)

ملك مصطفى سامي – الفرقة الثالثة (الشعبة الإنجليزية)

نوران محمد دويدار – الفرقة الرابعة (الشعبة الإنجليزية)

وقام بتدريب الفريق كل من:

علياء بهاء الدين دكروري – الفرقة الرابعة (الشعبة الإنجليزية)

ديما حاتم السيد – المعيدة بقسم الاقتصاد، جامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن كلية الحقوق بجامعة عين شمس نجحت في تنظيم التصفيات الإقليمية بمشاركة 10 فرق من دول المنطقة، وبإشراف لجنة تحكيم دولية ضمت 30 قاضياً من مختلف أنحاء العالم (مصر، تونس، الأردن، لبنان، السعودية، أمريكا، البرازيل، وبريطانيا)، مما يعزز مكانة الجامعة كمركز إقليمي رائد في التعليم القانوني العملي.