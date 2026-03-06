قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة عين شمس يكرم فريق كلية الحقوق الفائز بالمركز الثاني بمسابقة أكسفورد

جانب من الطلاب
جانب من الطلاب
حسام الفقي

كرم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، فريق كلية الحقوق الفائز بالمركز الثاني في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمسابقة "برايس" (Price Media Law Moot Court) التي تنظمها جامعة أكسفورد العريقة، والمتأهل  للنهائيات الدولية المقرر عقدها بمدينة اكسفورد منتصف أبريل المقبل وذلك بحضور الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية.

و خلال التكريم أشاد رئيس الجامعة بالاستمرارية التاريخية لجامعة عين شمس، حيث تعد الجامعة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنقطع عن التأهل للنهائيات الدولية منذ عام 2013، مؤكداً أن هذا النجاح يأتي نتاج تضافر جهود إدارة الكلية بقيادة الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية.

هذا ولم يكتفِ الفريق بالمركز الثاني فحسب، بل حصد جملة من الجوائز النوعية خلال التصفيات التي استضافتها كلية الحقوق بالقاهرة في فبراير الجاري، شملت جائزة أفضل مذكرات مكتوبة على مستوى الشرق الأوسط وجائزة أفضل متحدث في المباراة النهائية.

شمل التكريم كوكبة من طلاب الشعبة الإنجليزية المتميزين وهم:
(شهد محمد الشاعر – الفرقة الرابعة (الشعبة الإنجليزية)
يوسف خالد محمد الباز – الفرقة الثالثة (الشعبة الإنجليزية)
مايا مصطفى السعدني – الفرقة الثانية (الشعبة الإنجليزية)
شهد أشرف حسين – الفرقة الثالثة (الشعبة الإنجليزية)
ملك مصطفى سامي – الفرقة الثالثة (الشعبة الإنجليزية)
نوران محمد دويدار – الفرقة الرابعة (الشعبة الإنجليزية)
وقام بتدريب الفريق كل من:
علياء بهاء الدين دكروري – الفرقة الرابعة (الشعبة الإنجليزية)
ديما حاتم السيد – المعيدة بقسم الاقتصاد، جامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن كلية الحقوق بجامعة عين شمس نجحت في تنظيم التصفيات الإقليمية بمشاركة 10 فرق من دول المنطقة، وبإشراف لجنة تحكيم دولية ضمت 30 قاضياً من مختلف أنحاء العالم (مصر، تونس، الأردن، لبنان، السعودية، أمريكا، البرازيل، وبريطانيا)، مما يعزز مكانة الجامعة كمركز إقليمي رائد في التعليم القانوني العملي.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس جامعة أكسفورد العريقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

الاهلي

تعليق قوي من الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

معرض فيصل للكتاب

روحانيات رمضان تلتقي بالفن والإبداع في فعاليات معرض فيصل للكتاب

صورة موضوعية

رئيس حي جنوب الغردقة يوجه بمعاينات فورية لشكاوى المواطنين واتخاذ اللازم

محافظ المنيا يتابع صرف المنحة التموينية

مليون 626 ألف منياوي يستفدون من المنحة التموينية بإجمالي 285 مليون جنيه

بالصور

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

فاجن جولف 9
فاجن جولف 9
فاجن جولف 9

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد