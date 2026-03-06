قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
برلماني: توجيهات الرئيس بدراسة محاكمة المتلاعبين بالأسعار أمام القضاء العسكري رسالة طمأنة

النائب علاء سليمان الحديوي
النائب علاء سليمان الحديوي
محمد الشعراوي

أكد النائب علاء سليمان الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن التصريحات المهمة التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، تعكس بوضوح حجم المسؤولية التي تتحملها القيادة السياسية في التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، إلى جانب الحرص على حماية المواطنين من أي تداعيات اقتصادية قد تفرضها الأوضاع الدولية.


وأوضح الحديوي في بيان له اليوم، أن حديث الرئيس بشأن الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط يعكس موقف مصر الثابت القائم على دعم الاستقرار والسعي لوقف التصعيد، مشيراً إلى أن الدولة المصرية كانت ولا تزال حريصة على تجنب ويلات الحروب لما تحمله من دمار وخسائر فادحة للشعوب ومقدراتها.


وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس السيسي استمرار مصر في بذل جهود الوساطة المخلصة لوقف الحرب، يعكس الدور التاريخي والمسؤول الذي تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن تحذير الرئيس من تداعيات استمرار الصراع يحمل رسالة واضحة بضرورة تغليب صوت الحكمة والحلول السياسية.


وأشار الحديوي إلى أن الرسالة الحاسمة التي وجهها الرئيس بشأن مواجهة التلاعب بالأسعار تؤكد أن الدولة لن تسمح باستغلال الأزمات أو الظروف الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، موضحاً أن توجيه الرئيس بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط داخل الأسواق وحماية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.


وأكد الحديوي، أن هذه الرسائل تعزز من حالة الطمأنينة لدى المواطنين، خاصة مع تأكيد الرئيس أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تأمين السلع والاحتياجات الأساسية، وأن مصر قادرة بفضل الله ثم بفضل مؤسساتها الوطنية على تجاوز التحديات الراهنة.


كما أشاد النائب علاء الحديوي بما أشار إليه الرئيس السيسي بشأن البرامج التعليمية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكداً أن الهدف الحقيقي من هذه البرامج يتمثل في بناء الإنسان المصري وتأهيل الكوادر القادرة على قيادة المستقبل، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية للدولة ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري.


وأشار إلى أن هذه البرامج التعليمية تأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة التعليم الأساسي والجامعي، وإضافة مسارات تعليمية وتدريبية حديثة تستهدف إعداد كوادر مؤهلة تمتلك الرؤية والقدرة على مواجهة التحديات.


واختتم النائب علاء الحديوي بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء دولة حديثة وقوية تعتمد على الإنسان الواعي القادر على تحمل المسؤولية، مشدداً على أن تلاحم القيادة السياسية مع مؤسسات الدولة والشعب سيظل الضمانة الحقيقية لعبور أي تحديات تواجه الوطن.

