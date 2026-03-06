لو نشرت بوست وحطّيت عليه أغنية هل آخذ ذنوبًا؟.. علي جمعة يجيب

رد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه، يقول فيه السائلة "لو نزلتُ ستوري أو بوست وحطّيت عليه أغنية، وشافه ناس… هل آخذ ذنوبًا بعددهم؟"، قائلا "الجواب يبدأ بسؤال أهم: ما هو “الذنب الأصلي” أصلًا؟".

وأضاف الدكتور علي جمعة، عبر منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن قضية الغناء والموسيقى فيها خلاف قديم بين العلماء، وليست مسألة مستحدثة، وعند كثير من أهل العلم قاعدة واضحة.

لو نشرت بوست وحطّيت عليه أغنية هل آخذ ذنوبًا؟

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن ليس كل الأغاني سواء؛ فهناك كلام عفيف وجمال يرقق القلب ويُذكّر بالخير، وهناك كلام قبيح يسيء للمعاني والعقيدة والأخلاق.

وأشار علي جمعة إلى أن القاعدة العملية هنا: إن كنتِ مطمئنة لتحريمها ومقتنعة به، فلا يصح أن تفعلي ما تعتقدينه معصية، ومثاله: من شرب سائلًا وهو يظنه خمرًا ثم ظهر ماءً—يأثم لأنه تناوله على أنه حرام، لا لأن السائل كان حرامًا.

وتابع أما إن أخذتِ بقول من أباح ما كان خاليًا من القبح وملتزمًا بالمعنى الحسن، فحينها لا ذنب عليكِ أصلًا من هذه الجهة—ولا تتحول المسألة إلى “ذنوب بعدد المشاهدات”.

هل الأغاني حرام؟

وفي هذا السياق، كان الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن الغناء كلام، وحسنه حسن وقبيحه قبيح، وهذا الطرب إما فى معصية أو فى مباح أو طاعة،هكذا أجاب أمين الفتوى.

وتابع: أن النبيصلى الله عليه وسلم كان عندما يسمع الكلام الحسن يطرب، جاء ذلك فى السنة النبوية الشريفة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يطرب من الخلق الحسن والكلام الطيب، فالغناء كلام، فإذا كان وسيلة للحرام كان حراما، وإذا كان وسيلة للطاعة وكان فى إطار الوسيلة المشروعة التى لا ينبغى أن ندعى تحريمها، أو أن نضيق على الناس فيها.

وفي السياق، أجاب عن السؤال ذاته الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال "شلبي"، إن الغناء كلام، فما لم يترتب عليه أمور محرمة ولم يصاحبه منكر كشرب خمور أو ما شابه ذلك فهو جائز.

وأكد شلبي أن الأصل في الغناء الجواز إلا إذا دعا إلى فحشاء، فيصبح في تلك الحالة حرام، فإذا لم يجتمع مع هذهالأشياءولم يدع إلى فحشاء أو منكر فجائز الاستماع إليه ولا حرج فيه.