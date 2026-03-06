قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاريجاني بعد إسقاط مقاتلة أمريكية غرب إيران: يزرعون الرياح وسيحصدون العاصفة
تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الحرب
اختراق ساحق.. إسرائيل تؤكد دخول 150 طائرة للمجال الجوي الإيراني 2600 مرة
صفقة بـ 1,5مليار جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
جيسوس: كريستيانو رونالدو سيسافر للعلاج في إسبانيا
الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟
الجيش الإيراني: استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية
بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر
هي وصلت للفراخ كمان.. أحمد السقا ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا
قصف غير مسبوق.. إسرائيل تضرب 400 هدف في غرب إيران
ديني

لو نشرت بوست وحطّيت عليه أغنية هل آخذ ذنوبًا؟.. علي جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
أحمد سعيد

رد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه، يقول فيه السائلة "لو نزلتُ ستوري أو بوست وحطّيت عليه أغنية، وشافه ناس… هل آخذ ذنوبًا بعددهم؟"، قائلا "الجواب يبدأ بسؤال أهم: ما هو “الذنب الأصلي” أصلًا؟".

وأضاف الدكتور علي جمعة، عبر منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن قضية الغناء والموسيقى فيها خلاف قديم بين العلماء، وليست مسألة مستحدثة، وعند كثير من أهل العلم قاعدة واضحة.

لو نشرت بوست وحطّيت عليه أغنية هل آخذ ذنوبًا؟ 

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن ليس كل الأغاني سواء؛ فهناك كلام عفيف وجمال يرقق القلب ويُذكّر بالخير، وهناك كلام قبيح يسيء للمعاني والعقيدة والأخلاق.

وأشار علي جمعة إلى أن القاعدة العملية هنا: إن كنتِ مطمئنة لتحريمها ومقتنعة به، فلا يصح أن تفعلي ما تعتقدينه معصية، ومثاله: من شرب سائلًا وهو يظنه خمرًا ثم ظهر ماءً—يأثم لأنه تناوله على أنه حرام، لا لأن السائل كان حرامًا.

وتابع أما إن أخذتِ بقول من أباح ما كان خاليًا من القبح وملتزمًا بالمعنى الحسن، فحينها لا ذنب عليكِ أصلًا من هذه الجهة—ولا تتحول المسألة إلى “ذنوب بعدد المشاهدات”.

هل الأغاني حرام؟

وفي هذا السياق، كان الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن الغناء كلام، وحسنه حسن وقبيحه قبيح، وهذا الطرب إما فى معصية أو فى مباح أو طاعة،هكذا أجاب أمين الفتوى.

وتابع: أن النبيصلى الله عليه وسلم كان عندما يسمع الكلام الحسن يطرب، جاء ذلك فى السنة النبوية الشريفة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يطرب من الخلق الحسن والكلام الطيب، فالغناء كلام، فإذا كان وسيلة للحرام كان حراما، وإذا كان وسيلة للطاعة وكان فى إطار الوسيلة المشروعة التى لا ينبغى أن ندعى تحريمها، أو أن نضيق على الناس فيها.

وفي السياق، أجاب عن السؤال ذاته الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال "شلبي"، إن الغناء كلام، فما لم يترتب عليه أمور محرمة ولم يصاحبه منكر كشرب خمور أو ما شابه ذلك فهو جائز.

وأكد شلبي أن الأصل في الغناء الجواز إلا إذا دعا إلى فحشاء، فيصبح في تلك الحالة حرام، فإذا لم يجتمع مع هذهالأشياءولم يدع إلى فحشاء أو منكر فجائز الاستماع إليه ولا حرج فيه.

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

المهندس محمد ربيع

بعد جولة إعادة ساخنة.. فوز محمد ربيع بمنصب نقيب مهندسي كفر الشيخ

نائب محافظ الأقصر يحضر اللقاء الحواري لوضع خطة تكاملية لحشد الموارد لدعم حماية المرأة

نائب محافظ الأقصر يناقش خطة تكاملية لحشد الموارد لدعم حماية المرأة| صور

ضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة".. مكتبة مصر العامة بالأقصر تطلق قافلة تثقيفية متكاملة لتعزيز الوعي الرقمي وحماية الأطفال ومناهضة التنمر

قافلة تثقيفية متكاملة لتعزيز الوعي الرقمي وحماية الأطفال ومناهضة التنمر بالأقصر

بالصور

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور

قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين
قبطي يقيم مائدة الرحمن في الأقصر لإفطار الصائمين

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري
طريقة عمل الدجاج بالكاري

