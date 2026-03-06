البرلمان الإيراني: مستقبلنا بأيدينا وليس في أيدي عصابة إبستين

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد قاليباف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يدرك بعد الكارثة التي جلبها على نفسه وعلى الجنود الأمريكيين" باغتياله المرشد علي خامنئي.

وأضاف قاليباف في تصريح له: "ستدرك الولايات المتحدة أن مصير إيران العزيزة، التي هي أغلى من الحياة، سيُحدده الشعب الإيراني وحده، وليس عصابة إبستين".

وفي سياق آخر، نشر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم الجمعة مقطع فيديو يظهر إسقاط طائرة أمريكية مقاتلة جنوب غرب إيران في إطار الحرب الدائرة منذ السبت الماضي.

وعلق لاريجاني على مقطع الفيديو بالقول: هم يزرعون الرياح وسيحصدون العاصفة، حسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية.

يذكر أن طائرة طائرة أمريكية هجومية متعددة المهام من طراز F-15E سترايك إيجل ذات المقعدين، استهدفت فجر يوم الأربعاء بنجاح بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، وأسقطت قرب الحدود الجنوبية الغربية لإيران.