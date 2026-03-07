قصة مليئة بالرسائل.. محمد الأنصاري يكشف كواليس مسلسل "وصية جدو"

كشف المخرج محمد الأنصاري عن العديد من التفاصيل المثيرة حول مسلسل "وصية جدو"، مشيرًا إلى أن فكرة المسلسل بدأت من فكرة بسيطة، قبل أن تتحول إلى عمل شبابي لاقى إعجاب الجمهور وأثبت مكانته في الساحة الفنية.

وفي حواره مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، تحدث الأنصاري عن البداية الحقيقية لفكرة المسلسل، موضحًا أنه استلهمها قبل ثلاث سنوات بعد انتهائه من أحد مشروعاته الفنية في الوطن العربي.

وأشار إلى أنه كان يسعى من خلال العمل إلى تقديم مزيج فني يجمع بين وجوه جديدة وأبطال من ذوي الإعاقة في إطار عائلي، بعيدًا عن الطابع الكوميدي التقليدي.

وبهذا الشكل، كان الهدف هو تقديم رسائل اجتماعية تعكس قضايا حقيقية تلامس حياة المشاهدين.

وأوضح المخرج أن التعديلات على السيناريو تم إجراؤها بعد متابعة بعض الحالات الواقعية، وذلك لضمان تقديم محتوى يتسم بالمصداقية ويحفز الجمهور على التفكير.

كما أضاف أنه كان حريصًا على أن تكون النهاية مؤثرة، بحيث تحمل بعدًا تربويًا وتعليميًا، وليس مجرد ترفيه سطحي، مما يساهم في تعزيز الرسائل الإيجابية التي يطرحها المسلسل.