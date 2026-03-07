قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة
صلاة الضحى.. اعرف وقتها وكيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
برلمان

عضو بالشيوخ : توجيهات الرئيس بمحاكمة المتلاعبين بالأسعار رسالة لردع تجار الأزمات

أميرة خلف

أشاد النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،خلال حفل الأفطار بالاكاديمية العسكرية المصرية  ، بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري مؤكداً أن هذا  يعكس حرص الدولة علي حماية المواطنين خاصة في تلك الظروف الراهنة  ،وردع  يحاولون إستغلال من الأزمات ،وأن  الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية.


وطالب  "الضوي " في تصريحات صحفية له اليوم ، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة أي تجاوزات أو استغلال البعض ورفع الاسعار دون مبرر
وأضاف " عضو الشيوخ " أن مصر بذلت جهوداً حثيثة علي كافة المستويات من اجل التهدئة لمنع مزيد من التوترات في منطقة الشرق الاوسط حتي لا نصل لما وصل له الوضع الأن مشيراً ان مصر تدرك جيدا تداعيات هذه الحرب علي المنطقة وانها تؤدي إلي مزيد التوترات وتداعيات إقتصادية تطال الجميع .
 

وشدد " الضوي "  على أن استمرار الصراعات في المنطقة ستكون له ضريبة كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو ما يفسر التحركات المصرية الدؤوبة للدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار.


وإختتم عضو مجلس الشيوخ  تصريحاته بالتأكيد علي الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم جهودها الرامية إلى حماية الأمن القومي والحفاظ على ثوابت الدولة ومصالحها الاستراتيجية

ناصر الضوي مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

