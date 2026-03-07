عضو بالشيوخ : توجيهات الرئيس بمحاكمة المتلاعبين بالأسعار رسالة لردع تجار الأزمات

أشاد النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،خلال حفل الأفطار بالاكاديمية العسكرية المصرية ، بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري مؤكداً أن هذا يعكس حرص الدولة علي حماية المواطنين خاصة في تلك الظروف الراهنة ،وردع يحاولون إستغلال من الأزمات ،وأن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية.



وطالب "الضوي " في تصريحات صحفية له اليوم ، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة علي الأسواق لمواجهة أي تجاوزات أو استغلال البعض ورفع الاسعار دون مبرر

وأضاف " عضو الشيوخ " أن مصر بذلت جهوداً حثيثة علي كافة المستويات من اجل التهدئة لمنع مزيد من التوترات في منطقة الشرق الاوسط حتي لا نصل لما وصل له الوضع الأن مشيراً ان مصر تدرك جيدا تداعيات هذه الحرب علي المنطقة وانها تؤدي إلي مزيد التوترات وتداعيات إقتصادية تطال الجميع .



وشدد " الضوي " على أن استمرار الصراعات في المنطقة ستكون له ضريبة كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو ما يفسر التحركات المصرية الدؤوبة للدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار.



وإختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد علي الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم جهودها الرامية إلى حماية الأمن القومي والحفاظ على ثوابت الدولة ومصالحها الاستراتيجية