تحرك برلماني عاجل بشأن تدني الحد الأدنى للمعاشات

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن تدني الحد الأدنى للمعاشات، بما لا يتناسب مع معدلات التضخم الحالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأوضحت “ سعيد” أن كثرة الشكاوى الواردة من أصحاب المعاشات تعكس حجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه هذه الفئة، خاصة مع الارتفاع المرتقب في أسعار العديد من السلع الاستراتيجية نتيجة تداعيات الحرب والتطورات الاقتصادية العالمية.



وطالبت عضو البرلمان بمناقشة الأمر مع كل من وزراء العمل والمالية والتخطيط، إلى جانب مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبحث سبل دعم أصحاب المعاشات، ولا سيما من يحصلون على الحد الأدنى للمعاش.

حصر شامل لأعداد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات



كما دعت إلى إجراء حصر شامل لأعداد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات، ودراسة آليات تقديم الدعم لهم من خلال صندوق دعم كبار السن، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم وضمان توفير حياة كريمة لهم.