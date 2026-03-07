قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
مساعد الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي اعتداء من القواعد الأمريكية
نقابة المعلمين المصرية.. 26 عامًا من الصراعات والحراسة القضائية وانتخابات يتيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجنة مشروع صحتهم مستقبلهم بالغربية: خطة وآليات الوصول لـ 382 ألف طالب بالابتدائي

لجنة مستقبلهم مشروعهم بالغربية
لجنة مستقبلهم مشروعهم بالغربية
الغربية أحمد علي

ناقشت اللجنة التنسيقية العليا لمشروع "صحتهم مستقبلهم"، برئاسة اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، والمهندس ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، خطة وأليات الوصول لـ 382 ألف طالب بالابتدائى، في إطار التعاون المثمر والبناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء جيل واعٍ بقضايا وطنه.

 

تفاصيل المشروع 

حضر الاجتماع الدكتور محمد مصطفى، ممثل برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة "اليونيسف"، إلى جانب وكلاء المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية، ورؤساء القطاعات ومديري العموم المختصين بشركة مياه الشرب ، وذلك لمناقشة تطورات خطة المشروع وتذليل أي معوقات لضمان تحقيق أهدافه القومية.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها إنجازات المشروع ومستهدفاته الجديدة، حيث تم الإعلان عن قفزة نوعية في نطاق التغطية ، بزيادة عدد المدارس المستهدفة لتصل إلى ٥٠٢ مدرسة، ليمتد الأثر الإيجابي للمشروع ويشمل نحو ٣٨٢ ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية، ويأتي هذا التوسع الطموح استكمالاً لجهود رفع الوعي المائي والبيئي والصحي لدى الأجيال الناشئة، بما يتماشى تماماً مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠م .

 

تحسين خدمات المواطنين 

وتطرقت اللجنة إلى آليات تنفيذ خطة المرحلة الحالية، والتي تتصدرها إطلاق "حملة الـ ٢١ يوماً" التوعوية ، وتركز الحملة على غرس السلوكيات الصحية السليمة، وتحديداً الاهتمام بصحة الفم والأسنان، بالتوازي مع التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

ولضمان تحقيق أقصى استفادة، نجح المشروع في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، من خلال توزيع أدوات ومستلزمات شخصية على جميع الطلاب المستهدفين، مما يسهم في ترسيخ العادات الصحية وتحويلها إلى أسلوب حياة مستدام.
 

قطع موفرة
وفي خطوة عملية تدعم جهود الدولة في الحفاظ على الموارد المائية، وافقت اللجنة على خطة لتزويد المدارس بـ "القطع الموفرة" لترشيد استهلاك المياه وتركيبها بالمدارس المستهدفة ، ولا يقتصر دور هذه الخطوة على تقليل الهدر المائي فحسب، بل تُعد نموذجاً تطبيقياً حياً أمام الطلاب لتعزيز السلوكيات الإيجابية، وتعميق شعورهم بالمسؤولية تجاه الحفاظ على مقدرات الوطن.

 

رفع كفاءة الخدمات 

واختتم الاجتماع، بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والتقييم المستمر لمراحل التنفيذ، ومواصلة التنسيق التام بين شركة المياه ومديرية التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف، لضمان خروج المشروع بصورة تليق بحجم التطلعات، وتحقق أهدافه النبيلة في بناء مستقبل صحي وآمن لأبنائنا الطلاب.

اخبار محافظة الغربية لجنة صحتهم مستقبلهم دعم طلاب المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

بالصور

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
نهال طايل
نهال طايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد