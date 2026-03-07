رد حاسم من علي جمعة على تشكيك سيد قطب في وقت دخول الفجر

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن سيد قطب في كتابه في ظل القرآن اتهم الحكومة بأنها نصابة حرامية وسرقت منه أو من المسلمين وقت الفجر وضللت الناس.



وتابع خلال تقديم برنامج اعرف دينك، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عرض الأمر الشيخ الشافعي الصغير وهو جاد الرب رمضان وكان يحفظ الأشباه والنظائر بما ورائها من شروح.



ولفت إلى أن الشيخ الشافعي الصغير رد عليه قائلا: هو الديك شغال عند الحكومة، لأن الفجر دائما يأذن مع الديك، طب هي الحكومة شارية ذمم الديوك.



واختتم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن هذا في علم الكلام ليس بحجة وهذا توافق ولها مباحث فلسفية في الوجود والعدم والحكمة العالية، إنما في النهاية توجد بصيرة..



وأردف أن الناس التي تأكل وتشرب لحد إقامة الفجر أو ما بعد ذلك أضلهم الله على غير علم وهم مساكين يحتاجون النصيحة، فإن هداهم الله فبها ونعمة، وإن لم يأخذوا بها إنا لله وإنا إليه راجعون.