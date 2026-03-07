قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة
أخطأت تقدير قدرات إيران.. عراقجي يحذر ترامب من عواقب المغامرة العسكرية
برلمان

كيف يحمي قانون البناء الموحد السكان من الحرائق؟

قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد
محمد الشعراوي

يتساءل الكثير من المواطنين والمستثمرين عن أهم اشتراطات السلامة التي يفرضها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لضمان حماية المباني وقاطنيها من مخاطر الحريق والحوادث، وكذلك العقوبات المقررة في حال عدم الالتزام بها.

وينص القانون على مجموعة ضوابط فنية واضحة تلزم طالب الترخيص باتباع معايير السلامة المعتمدة أثناء تصميم وتنفيذ المباني، بهدف تقليل المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.

الالتزام باشتراطات الحماية من الحريق

أكدت المادة (49) على ضرورة تطبيق جميع اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وفقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية.

ويهدف هذا النص إلى ضمان توفير وسائل الأمان الأساسية داخل المباني، مثل أنظمة الإنذار المبكر، ومخارج الطوارئ، ووسائل الإطفاء، لتقليل حجم الخسائر حال وقوع أي حريق.

تحديد عدد المصاعد بما يتناسب مع المبنى

ألزمت المادة (50) طالب الترخيص بتوفير العدد الكافي من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد وحداته وطبيعة استخدامه، سواء كان سكنيًا أو إداريًا أو تجاريا.

ويجب أن تتوافق المصاعد مع المواصفات الفنية المنصوص عليها في الكود المصري، ويتم تركيبها عبر شركات متخصصة ومسجلة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لضمان جودة التنفيذ وسلامة المستخدمين.

عقوبات صارمة للمخالفين

حدد القانون عقوبات واضحة لمخالفة المادتين (49) و(50)، حيث تصل إلى الحبس أو الغرامة المالية التي تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه، مع إلزام المخالف بتصحيح الأعمال على نفقته الخاصة لإعادة المبنى إلى الحالة القانونية.

تشديد العقوبة في حال وقوع ضحايا

تتضاعف العقوبات إذا نتج عن المخالفة وقوع إصابات أو وفيات، حيث تصل عقوبة الحبس إلى سنة واحدة على الأقل وحتى عشر سنوات، مع فرض الغرامة المالية المقررة في القانون، وذلك لضمان الالتزام الصارم بكافة اشتراطات السلامة وحماية أرواح السكان.

قانون البناء الموحد قانون البناء حماية المباني اشتراطات الحماية من الحريق عدد المصاعد

