مقترح برلماني لإنشاء نادي الذكاء الاصطناعي لدعم المواهب الشابة

تستعد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها غدا الأحد، لمناقشة اقتراح تقدمت به النائبة ولاء هرماس بشأن إطلاق مبادرة "نادي الذكاء الاصطناعي"، والتي تستهدف دعم وتنمية قدرات الأطفال والشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تشجيع تطوير الألعاب الإلكترونية الهادفة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات رقمية قابلة للنمو.

وأوضحت النائبة أن فكرة النادي تقوم على إنشاء منظومة متخصصة لاكتشاف المواهب الشابة وتنمية مهاراتها، مع توفير بيئة مناسبة لاحتضان الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى تطبيقات عملية، بما يسهم في تأهيل جيل جديد قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

وأضافت أن المبادرة تستهدف أن تصبح منصة فكرية وتطبيقية لدعم الابتكار، من خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات التقنية الحديثة وتستطيع مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا.

وأشارت إلى أن النادي سيقدم برامج تدريبية متنوعة تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ولغات البرمجة، إلى جانب تطوير الألعاب الإلكترونية الإيجابية وتحليل البيانات وريادة الأعمال الرقمية، فضلًا عن تدريب الشباب على العمل الحر عبر المنصات الدولية.

ويتضمن المقترح توفير قاعات تدريب مجهزة ومعامل متخصصة ومساحات ابتكار تسمح بالعمل الجماعي وتبادل الأفكار بين المشاركين، بما يساعد على تنمية المهارات وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات رقمية واعدة.