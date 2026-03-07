قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا بصواريخ خيبر شكن
علي جمعة: لغة الأرقام لا تكذب واحتمال وجود الكون "صدفة" يساوي صفراً
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
مقترح برلماني لإنشاء نادي الذكاء الاصطناعي لدعم المواهب الشابة

تستعد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها غدا الأحد، لمناقشة اقتراح تقدمت به النائبة ولاء هرماس بشأن إطلاق مبادرة "نادي الذكاء الاصطناعي"، والتي تستهدف دعم وتنمية قدرات الأطفال والشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تشجيع تطوير الألعاب الإلكترونية الهادفة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات رقمية قابلة للنمو.

وأوضحت النائبة أن فكرة النادي تقوم على إنشاء منظومة متخصصة لاكتشاف المواهب الشابة وتنمية مهاراتها، مع توفير بيئة مناسبة لاحتضان الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى تطبيقات عملية، بما يسهم في تأهيل جيل جديد قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

وأضافت أن المبادرة تستهدف أن تصبح منصة فكرية وتطبيقية لدعم الابتكار، من خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات التقنية الحديثة وتستطيع مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا.

وأشارت إلى أن النادي سيقدم برامج تدريبية متنوعة تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ولغات البرمجة، إلى جانب تطوير الألعاب الإلكترونية الإيجابية وتحليل البيانات وريادة الأعمال الرقمية، فضلًا عن تدريب الشباب على العمل الحر عبر المنصات الدولية.

ويتضمن المقترح توفير قاعات تدريب مجهزة ومعامل متخصصة ومساحات ابتكار تسمح بالعمل الجماعي وتبادل الأفكار بين المشاركين، بما يساعد على تنمية المهارات وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات رقمية واعدة.

