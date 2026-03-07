قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
لاريجاني: فشل مخطط أمريكي - إسرائيلي لتقسيم إيران وإشعال الفوضى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نكون أو لا نكون.. رسالة من عمرو موسى للجامعة العربية قبل اجتماع الغد

عمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق
عمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق
الديب أبوعلي

وجّه عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لـ جامعة الدول العربية، رسالة عاجلة إلى مجلس الجامعة قبيل الاجتماع غير العادي المقرر عقده غدًا على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط في ظل التصعيد العسكري الناتج عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تلاه من فوضى ضربت المنطقة بأكملها وطالت عددا من الدول العربية.

وأكد موسى في رسالته، أن الهجوم على طهران لا يمكن اعتباره مجرد تحرك إسرائيلي منفرد، بل يمثل – وفق رؤيته – خطوة استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط، في إطار تحرك أمريكي مخطط تستخدم فيه واشنطن إسرائيل كشريك إقليمي.

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية 

كانت جامعة الدول العربية قد أعلنت عقد اجتماع طارئ لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية غدًا الأحد 8 مارس 2026، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بناءً على طلب رسمي من المملكة العربية السعودية، وذلك لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية التي طالت أراضي عدد من الدول العربية.

من جانبه، قال حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الدعوة لعقد الاجتماع تأتي في ظل تصاعد خطير للتوتر العسكري في المنطقة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن تصعيدًا عسكريًا واسع النطاق مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في تطور يُنظر إليه باعتباره أحد أخطر التحولات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لما يحمله من تداعيات مباشرة على أمن الخليج، واستقرار أسواق الطاقة، وأمن الممرات البحرية الدولية.

وأشار موسى إلى أن ما يجري ليس مغامرة إسرائيلية نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جر الولايات المتحدة إليها، بل تحرك أمريكي استراتيجي أوسع تسعى من خلاله واشنطن إلى إعادة ترتيب التوازنات الإقليمية، بما يسمح لإسرائيل بلعب دور قيادي في النظام الجيوسياسي الجديد بالمنطقة.

وأضاف أن مثل هذا التحول لن يتحقق بسهولة، إن تحقق من الأساس، لأنه يتقاطع مع مصالح قوى دولية كبرى، من بينها الصين عبر مبادرة الحزام والطريق التي تمر عبر العالم العربي، وكذلك مصالح وتواجد روسيا في المنطقة، ما يعني أن أي ترتيبات جيوسياسية جديدة ستحتاج إلى توافق دولي بين القوى الكبرى.

وأوضح موسى أن إيران لا تبدو مستعدة للاستسلام كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرجحًا أن يسود منطق "عليّ وعلى أعدائي"، وهو ما قد يضع المنطقة أمام سيناريو شديد الخطورة قد يقود إلى حالة من الفوضى الشاملة.

وشدد على ضرورة استمرار الموقف العربي الداعم لدول الخليج في مواجهة الهجمات الإيرانية، مؤكدًا أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية يجب أن يناقش التطورات من زاوية "أن نكون أو لا نكون"، وأن يرتقي إلى مستوى المسؤولية في الاستعداد للتعامل مع تداعيات المرحلة المقبلة.

وحذر من أن تغيير الشرق الأوسط وإخضاع العالم العربي قد يصبح عنوان المرحلة القادمة، داعيًا إلى بلورة طرح عربي بديل للتعامل مع هذه التحولات، مؤكدًا أنه إذا لم يكن هذا الملف في صدارة نقاشات الاجتماع المرتقب، فلن تكون هناك جدوى حقيقية من العمل العربي المشترك في مواجهة هذا التحدي التاريخي.

جامعة الدول العربية إيران المملكة العربية السعودية بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي ترامب مجلس جامعة الدول العربية عمرو موسى وزراء الخارجية العرب طهران حسام زكي الأمين العام لجامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

ترشيحاتنا

تراخيص السيارات

0.8 % زيادة عن يناير.. تعرف على عدد السيارات الزيرو المرخصة خلال فبراير

أخبار السيارات

5 سيارات رياضية "زيرو" تحت المليون جنيه .. بالأسعار

فورمولا1

أخبار فورمولا 1.. بياستري يتصدر التجربة الحرة لسباق أستراليا

بالصور

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد