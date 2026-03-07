بسبب استهداف دول الخليج | وزير البترول : ارتفاع أسعار الوقود والغاز عالميًا

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،ارتفاع أسعار المواد البترولية والغاز عالميًا، نتيجة العمليات العسكرية في إيران واستهداف بعض الدول الخليجية.

أسباب ارتفاع أسعار المواد البترولية

وأوضح وزير البترول أسباب الزيادة منها توقف بعض الحقول وتعثر النقل وارتفاع المخاطر، ما أدى إلى زيادات ملموسة في أسعار البيع للمستهلكين في عدة دول.



وأشار المهندس كريم بدوي وزير البترول خلال جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالسويس، أهمية ميناء سوميد البترولي بالعين السخنة كمحور رئيسي لتأمين إمدادات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.



وأكد الوزير على أن الميناء يلعب دورًا تاريخيًا في نقل بترول دول الخليج إلى الأسواق الأوروبية.

وكشف «بدوي»أن محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019، تمثل صمام أمان لمواجهة تقلبات أسواق الطاقة.تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعيتتضمن أعمال تطوير البنية التحتية للغاز الطبييعي، تنفيذ خطة استباقية لتوسعة البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة السخنة، وتجهيز الأرصفة البحرية وتشغيل 3 سفن تغويز في مينائي سوميد البترولي وسونكر، ورصيف وسفينة تغويز رابعة في دمياط، بإجمالي قدرة نحو 2700 مليون قدم مكعب يوميًا.ويضمن المشروع تأمين احتياجات السوق المحلية وتلبية متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة الكهرباء والصناعة.