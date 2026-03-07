قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استهداف مستودع شهران للنفط في إيران
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
اقتصاد

بسبب استهداف دول الخليج | وزير البترول : ارتفاع أسعار الوقود والغاز عالميًا

المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
أمل مجدى

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،ارتفاع أسعار المواد البترولية والغاز عالميًا، نتيجة العمليات العسكرية في إيران واستهداف بعض الدول الخليجية.

أسباب ارتفاع أسعار المواد البترولية 

وأوضح وزير البترول أسباب الزيادة  منها توقف بعض الحقول وتعثر النقل وارتفاع المخاطر، ما أدى إلى زيادات ملموسة في أسعار البيع للمستهلكين في عدة دول.


وأشار المهندس كريم بدوي وزير البترول خلال جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالسويس، أهمية ميناء سوميد البترولي بالعين السخنة كمحور رئيسي لتأمين إمدادات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.


وأكد الوزير على أن الميناء يلعب دورًا تاريخيًا في نقل بترول دول الخليج إلى الأسواق الأوروبية.

وكشف «بدوي»أن محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019، تمثل صمام أمان لمواجهة تقلبات أسواق الطاقة.تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعيتتضمن أعمال تطوير البنية التحتية للغاز الطبييعي، تنفيذ خطة استباقية لتوسعة البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة السخنة، وتجهيز الأرصفة البحرية وتشغيل 3 سفن تغويز في مينائي سوميد البترولي وسونكر، ورصيف وسفينة تغويز رابعة في دمياط، بإجمالي قدرة نحو 2700 مليون قدم مكعب يوميًا.ويضمن المشروع تأمين احتياجات السوق المحلية وتلبية متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة الكهرباء والصناعة.

البترول الغاز النفط الوقود المواد البترولية

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

أحمد موسى

بسبب حرب إيران.. أحمد موسى: من المتوقع وصول سعر برميل البترول لـ100دولار

أحمد موسى

اجتماع مرتقب.. الجامعة العربية تبحث تداعيات هجمات إيران على المنطقة

كريم فهمي

كريم فهمي: عادل إمام أهم نجم في تاريخ الوطن العربي.. وعمره ما قال أنا رقم واحد

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد