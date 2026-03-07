ناصر منسي يتفوق على زيزو هذا الموسم .. ناقد رياضي يكشف

قارن الناقد الرياضي خالد طلعت بين لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو ولاعب الزمالك ناصر منسي من حيث عدد الدقائق .

ناصر منسي وزيزو

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالأرقام .. ناصر منسي يتفوق على زيزو هذا الموسم في عدد دقائق أقل".

وكان قد أكد كامل أبوعلي، رئيس مجلس إدارة نادي المصري، في تصريحات تلفزيونية، أن النادي كان قريبًا جدًا من الحصول على استغناء اللاعب ناصر منسي عن نادي الزمالك، لكنه كشف عن بعض التفاصيل المالية التي حالت دون إتمام الصفقة.

أوضح كامل أبوعلي أن الصفقة كانت على وشك الانتهاء مقابل مبلغ يقارب 5 ملايين جنيه، وهو المبلغ الذي كان في متناول النادي المصري وقتها. لكنه أضاف أن الظروف المالية الحالية للصفقة لم تسمح بإتمامها بالشكل الذي كان متوقعًا.

وأشار إلى أنه لو أتيحت له الفرصة لإعادة الزمن، فإنه كان مستعدًا لدفع 25 مليون جنيه للزمالك لضمان انتقال اللاعب، ما يوضح التقدير الكبير لقدرات ناصر منسي وأهميته للفريق.

الوضع الحالي لانتقال ناصر منسي

أكد رئيس النادي أن الوضع الآن مختلف تمامًا، وأن أي محاولة للحصول على اللاعب من نادي الزمالك ستكون صعبة للغاية.

وأوضح أن الزمالك لن يوافق على أقل من 60 مليون جنيه للحصول على خدمات اللاعب في الوقت الحالي، ما يعكس زيادة قيمة اللاعب السوقية وارتفاع الطلب عليه.

وأضاف أن هذا المبلغ الكبير يجعل الصفقة شبه مستحيلة بالنسبة للأندية المصرية التي لا تملك موارد مالية ضخمة، مما يرفع من صعوبة التعاقد مع اللاعبين المميزين محليًا.

تقييم كامل أبوعلي للصفقة

في ختام تصريحاته، أكد أبوعلي أن ناصر منسي لاعب ذو إمكانيات كبيرة وأن النادي المصري كان محظوظًا بقربه من التعاقد معه. لكنه شدد على أن الظروف المالية في تلك الفترة حالت دون إتمام الصفقة، وأن هذه الصفقة تبقى من أبرز ما كان يمكن أن يضيفه الفريق من حيث القوة الهجومية.

وأكد أن تقييم اللاعب والصفقة أصبح الآن أكبر بكثير مما كان عليه في السابق، مشيرًا إلى أن هذه التجربة أعطت النادي دروسًا في التعامل مع صفقات اللاعبين المهمين والأسعار السوقية المتغيرة بشكل كبير