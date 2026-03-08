قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تستنكر حرب أمريكا والاحتلال الإسرائيلي على إيران: يجب احترام سيادة الدول
إحباط وتدمير 3 مسيرات استهدفت مدينة الرياض .. وأخرى بحقل «شيبة»
هترجع أقوى من الأول.. «زيزو» يُساند كريم فؤاد برسالة مؤثرة بعد إصابته بالرباط الصليبي
مواجهة صادمة في الحلقة الثالثة .. سيد رجب يطرد كزبرة من العزبة في «بيبو»
رسالة دعم من إمام عاشور لـ كريم فؤاد: «ترجع بالسلامة يا حبيبي»
إجراءات طرد المُستأجر المُمتنع عن الإخلاء في قانون الإيجار القديم .. تعرّف عليها
من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة
الداعية شريف شحاتة يحذر الزوجات: البحث في النفايات يجلب الهلاك
العشر الأواخر.. الإفتاء توضح كيف نتهيأ لاستقبالها
إسرائيل تقصف مجمعات وقود في طهران لضرب البنية التحتية العسكرية.. ونتنياهو يتوعّد: لدينا مفاجآت جديدة
أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة
شقيق كريم فؤاد يُطمئن جماهير الأهلي: 4 أسابيع تفصل اللاعب عن التدريبات الجماعية
توك شو

كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز ست قوية تحملت الهجوم.. والعوضي أثبت نفسه

كريم فهمي
كريم فهمي
محمد البدوي

كشف الفنان كريم فهمي عن طبيعة علاقاته بعدد من نجوم الوسط الفني، متحدثًا عن تأثير بعضهم في مسيرته الفنية، وموجهًا رسائل تقدير لعدد من زملائه الذين جمعته بهم تجارب إنسانية وفنية مميزة.

السند والدعم الكبير 

وتحدث خلال حوار مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج أسرار المذاع عبر قناة النهار، عن شقيقه الفنان أحمد فهمي، مؤكدًا أنه يمثل له السند والدعم الكبير في حياته، واصفًا إياه بأنه كان نقطة تحول مهمة، خاصة بعد نجاحه في كتابة فيلم للفنان أحمد حلمي، وهو ما منح فريق العمل حينها ثقة أكبر في قدرتهم على النجاح في مجال الكتابة.

كما أشاد فهمي بالفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنها شخصية قوية للغاية، واستطاعت أن تتحمل الكثير من الهجوم والانتقادات، لكنها كانت دائمًا تحافظ على روحها المرحة داخل مواقع التصوير، الأمر الذي جعله يكن لها احترامًا وتقديرًا كبيرين.

وتطرق أيضًا للحديث عن الفنان أحمد العوضي، مشيرًا إلى أنه نجح خلال السنوات الأخيرة في إثبات موهبته وحجز مكانة مهمة بين نجوم الساحة الفنية.

وفي سياق آخر، أشار فهمي إلى صداقته القوية مع الفنان حمادة هلال، كاشفًا أنه شارك في اقتراح جملة "سبونج بوبيه" في إحدى أغانيه. 

كما عبّر عن إعجابه بالفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه نجم كبير جدًا، وأول اسم يتبادر إلى ذهنه عندما يُذكر البطل الشعبي، لما يمتلكه من قدرة كبيرة على التسويق لنفسه وصناعة جماهيريته.

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

حسن شحاته يتبرع بميداليه ذهبية لتدشين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.. صور

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين

قتلوهم عشان الذهب.. طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين| فيديو وصور

نتائج الجولة الثانية من الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة موسم 2025–2026

مُعلق رياضي يُطمئن جماهير الأهلي: كريم فؤاد سيعود خلال 6 أسابيع

الأهلي يستأنف تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش | صور

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر

فيديو

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

