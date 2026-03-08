كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز ست قوية تحملت الهجوم.. والعوضي أثبت نفسه

كشف الفنان كريم فهمي عن طبيعة علاقاته بعدد من نجوم الوسط الفني، متحدثًا عن تأثير بعضهم في مسيرته الفنية، وموجهًا رسائل تقدير لعدد من زملائه الذين جمعته بهم تجارب إنسانية وفنية مميزة.

السند والدعم الكبير

وتحدث خلال حوار مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج أسرار المذاع عبر قناة النهار، عن شقيقه الفنان أحمد فهمي، مؤكدًا أنه يمثل له السند والدعم الكبير في حياته، واصفًا إياه بأنه كان نقطة تحول مهمة، خاصة بعد نجاحه في كتابة فيلم للفنان أحمد حلمي، وهو ما منح فريق العمل حينها ثقة أكبر في قدرتهم على النجاح في مجال الكتابة.

كما أشاد فهمي بالفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنها شخصية قوية للغاية، واستطاعت أن تتحمل الكثير من الهجوم والانتقادات، لكنها كانت دائمًا تحافظ على روحها المرحة داخل مواقع التصوير، الأمر الذي جعله يكن لها احترامًا وتقديرًا كبيرين.

وتطرق أيضًا للحديث عن الفنان أحمد العوضي، مشيرًا إلى أنه نجح خلال السنوات الأخيرة في إثبات موهبته وحجز مكانة مهمة بين نجوم الساحة الفنية.

وفي سياق آخر، أشار فهمي إلى صداقته القوية مع الفنان حمادة هلال، كاشفًا أنه شارك في اقتراح جملة "سبونج بوبيه" في إحدى أغانيه.

كما عبّر عن إعجابه بالفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه نجم كبير جدًا، وأول اسم يتبادر إلى ذهنه عندما يُذكر البطل الشعبي، لما يمتلكه من قدرة كبيرة على التسويق لنفسه وصناعة جماهيريته.