أمل عمار: المرأة عنصر أساسي في التنمية ودعم القيادة السياسية يعزز مشاركتها في مواقع القرار

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار بخالص التهنئة والتقدير إلى نساء وفتيات مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، تقديرًا لدور المرأة المحوري وإسهاماتها المتواصلة في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار "الحقوق. العدالة. العمل. من أجل جميع النساء والفتيات".

وفي هذا الإطار، أكدت المستشارة أمل عمار على أن هذا الشعار يتسق مع الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز مكانة المرأة ودعم حقوقها، من خلال تنفيذ العديد من السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تستهدف تحقيق المساواة وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة، موضحة أن المرأة المصرية تحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأمر الذي انعكس بوضوح في تعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، وتوسيع فرصها في مختلف مجالات العمل والإنتاج، بما يسهم في دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت أن المرأة المصرية كانت ولا تزال عنصرًا أساسيًا في مسيرة التنمية الوطنية، حيث أثبتت قدرتها على القيادة والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ما تحقق من مكتسبات للمرأة خلال السنوات الأخيرة يعكس إيمان الدولة بأهمية دورها كشريك رئيسي في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية، مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة يواصل جهوده لتمكين المرأة فى مختلف المجالات وتعزيز قدراتها وتوسيع الفرص أمامها لتحقيق طموحاتها، بما يدعم مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن اليوم العالمي للمرأة يمثل مناسبة مهمة لتجديد الالتزام بدعم حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، والتأكيد على أن تمكين المرأة يعد ركيزة أساسية لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.