اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟
أمل عمار: المرأة عنصر أساسي في التنمية ودعم القيادة السياسية يعزز مشاركتها في مواقع القرار

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار بخالص التهنئة والتقدير إلى نساء  وفتيات مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، تقديرًا لدور المرأة المحوري وإسهاماتها المتواصلة في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار "الحقوق. العدالة. العمل. من أجل جميع النساء والفتيات".

وفي هذا الإطار، أكدت المستشارة أمل عمار على أن هذا الشعار يتسق مع الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز مكانة المرأة ودعم حقوقها، من خلال تنفيذ العديد من السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تستهدف تحقيق المساواة وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة، موضحة أن المرأة المصرية تحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأمر الذي انعكس بوضوح في تعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، وتوسيع فرصها في مختلف مجالات العمل والإنتاج، بما يسهم في دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت أن المرأة المصرية كانت ولا تزال عنصرًا أساسيًا في مسيرة التنمية الوطنية، حيث أثبتت قدرتها على القيادة والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ما تحقق من مكتسبات للمرأة خلال السنوات الأخيرة يعكس إيمان الدولة بأهمية دورها كشريك رئيسي في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية، مؤكدة على أن  المجلس القومي للمرأة يواصل جهوده لتمكين المرأة فى مختلف المجالات وتعزيز قدراتها وتوسيع الفرص أمامها لتحقيق طموحاتها، بما يدعم مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن اليوم العالمي للمرأة يمثل مناسبة مهمة لتجديد الالتزام بدعم حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، والتأكيد على أن تمكين المرأة يعد ركيزة أساسية لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

