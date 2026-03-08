قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
محافظات

الفريق أسامة ربيع يتفقد مارينا المرشدين بالإسماعيلية لمتابعة حركة الملاحة بالقناة

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، مارينا المرشدين بالإسماعيلية لمتابعة انتظام حركة الملاحة بالقناة وجاهزية أطقم الإرشاد والأطقم البحرية.

وحرص الفريق ربيع خلال جولته على التأكيد على أهمية رفع درجة الجاهزية بكافة مواقع العمل المرتبطة بحركة الملاحة بالقناة على صعيد كلا من الوحدات البحرية والعنصر البشري، مؤكدا على الدور المحوري المنوط بمارينا المرشدين باعتبارها الحلقة الوسطى والمسئولة بشكل أساسي عن تبديل أطقم الإرشاد المتواجدة على السفن العابرة من الاتجاهين.

ووجه رئيس الهيئة بمراعاة إجراءات السلامة البحرية خلال عملية صعود ونزول السادة المرشدين وتدريب الأطقم البحرية بشكل مكثف على التعامل مع المواقف الطارئة من خلال مناورات التدريب النظري والعملي.

عقب ذلك، اجتمع رئيس الهيئة بأعضاء لجنة إدارة الأزمات بمركز إدارة الأزمات التابع للهيئة ووجه بعقد اجتماعات دورية ورفع درجة الجاهزية بكافة المواقع والوحدات البحرية والعناصر الفنية المرتبطة بالمجرى الملاحي للقناة، فضلاً عن متابعة إجراءات السلامة واتخاذ التدابير اللازمة لرفع درجة الاستعداد بمنشأت ومواقع الهيئة الخدمية.

وأكد الفريق ربيع على ضرورة تحقيق التواصل الفعال مع كافة الجهات المعنية بالدولة وغرف إدارة الأزمات بمحافظات القناة الثلاثة، ومركز القيادة الاستراتيجي التابع لمجلس الوزراء تفعيلا للجهود المبذولة من قبل الدولة لتحقيق الإدارة المركزية المتكاملة للأزمات.

كما تفقد الفريق ربيع عدداَ من مواقع العمل التابعة للهيئة على مدار اليومين الماضيين لمتابعة سير العمل ورفع درجة الجاهزية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، حيث تفقد صباح أمس السبت منطقة تراكي الوحدات البحرية التابعة لإدارة التحركات لمتابعة مستجدات الأعمال الإنشائية الجارية لتطوير الأرصفة وأعمال إنشاء أرصفة جديدة.

و شاهد الفريق ربيع اصطفاف الوحدات البحرية المختلفة من قاطرات الإنقاذ و القاطرات المصاحبة واللنشات، كما تابع  الجداول التشغيلية للقاطرات البحرية، وتأكد من انتظام ورديات العمل والحالة الفنية للوحدات.

ووجه الفريق ربيع بضرورة رفع جاهزية الوحدات البحرية وعمل مناورات تدريبية بشكل دوري للتأكد من الحالة الفنية للمعدات ورفع كفاءة الأطقم البحرية، كما حثهم على  الالتزام بإجراءات السلامة والأمان.

عقب ذلك تفقد الأعمال الإنشائية للأرصفة البحرية الجديدة التي تقوم الإدارة الهندسية بالإشراف على تنفيذها حيث يتم بناء رصيف بحري جديد يتكون من ثلاثة أجزاء على شكل حرف U بطول 300 متراً بعمق 9 متراً لاستيعاب قاطرات الإنقاذ والقاطرات المصاحبة الجديدة التي يتم بناؤها، بالإضافة إلى رصيف بحري يتكون من جزئين على شكل حرف L بعمق 4 أمتار  لاستيعاب اللنشات البحرية الجديدة بطول إجمالي 170 متراً، فضلاً عن تطوير عدد ٢ رصيف ورفع كفائتهما ضمن خطة تطوير منطقة تراكي الوحدات البحرية التابعة لقسم الإمدادات بإدارة التحركات.

ثم شاهد الفريق أسامة ربيع اصطفاف مجموعة من أفراد الأمن من العاملين بشركة قناة السويس للأمن والحراسات بحضور عدد من القيادات الأمنية وحثهم على اليقظة والالتزام بمواقعهم.

كما حرص رئيس الهيئة على الوقوف على مستوى الخدمات الطبية المُقدمة، والتأكد من جاهزية خدمات الإسعاف والطوارئ، وذلك خلال جولته التفقدية  بمستشفى الهيئة نمرة ٦ بالإسماعيلية يوم أمس الجمعة.

وخلال زيارته التفقدية بالمستشفى، حرص رئيس الهيئة على متابعة جاهزية خدمات الإسعاف والطوارئ واستعداد مبنى الجراحة لتلبية متطلبات الحالات الحرجة ومدى توفير الرعاية اللازمة من خلال جاهزية غرف العمليات والعناية المركزة وتوفر الأطقم الطبية وأطقم التمريض اللازمة.

ووجه الفريق ربيع بضرورة بذل الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية، وشدد على أهمية رفع كفاءة المستشفى والتأكد من جاهزيتها في التعامل السريع مع الحالات الطارئة.

واختتم جولته بالمستشفى بتبادل أطراف الحديث مع العاملين بمرفق الإسعاف والطوارئ، وأكد على دورهم الهام في إنقاذ حياة المرضى عبر تقديم الخدمات الطبية العاجلة والتعامل السليم مع حالات الطوارئ المختلفة.


                 

الإسماعيلية

جانب من الحلقة

برنامج "وللنساء نصيب" يستعرض قصة السيدة هاجر | فيديو

وزارة الأوقاف

رسلان: الأوقاف تقدم الدعم المعنوي للمرضى وكبار السن بشكل أسبوعي

أرشيفية

كيف تأثرت عمارة مسجد عمرو بن العاص بالحضارات الإسلامية؟

بالصور

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

