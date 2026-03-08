محافظ الإسماعيلية يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة فايد 2030

اعتمد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة فايد ٢٠٣٠.

وذلك بحضور الدكتورة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية.

يُذكر أن المخطط الاستراتيجي لمدينة فايد، تم إعداده عن طريق وزارة التنمية المحلية، الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، تحت إشراف الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

ويتضمن المخطط تفاصيل التنمية العمرانية واستخدامات الأراضي بمدينة فايد.

وقال محافظ الإسماعيلية، "تأتي تلك الخطوة لضمان دقة كافة الاستعمالات بمدينة فايد، بجانب منع ظهور الاستعمالات العشوائية، ولخلق فرص استثمارية بالمدينة طبقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠".