قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
موعد أذان المغرب 18 رمضان في القاهرة وأسوان والبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قلبت موازين الصراع.. الجمهور يتفاعل مع الحلقة 18 من مسلسل على قد الحب

مسلسل على قد الحب
مسلسل على قد الحب
أحمد إبراهيم

شهدت الحلقة 18 من مسلسل «على قد الحب» تطورات درامية مشوقة، بعدما تصاعدت الأحداث بشكل كبير مع اكتشاف سارة هوية الشخص المجهول الذي كان يهددها خلال الفترة الماضية، في مفاجأة قلبت موازين الصراع وكشفت جانبًا من المؤامرات التي تُحاك ضد مريم الفيشاوي مصممة المجوهرات الشهيرة التي تجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم.

ولم تقتصر ردود الفعل على تطور الأحداث فقط، بل حصدت الحلقة إشادات واسعة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب الأداء القوي الذي قدمه أبطال العمل، 

 وأشاد المتابعون بإتقان نيللي كريم لتفاصيل شخصية مريم الفيشاوي، وقدرتها على تجسيد الصراع النفسي الذي تعيشه الشخصية في مواجهة المؤامرات التي تُحاك ضدها.

ونال الفنان شريف سلامة إشادات كبيرة بعد أدائه اللافت في الحلقة، خاصة في المشاهد التي شهدت تصاعدًا في التوتر الدرامي، حيث اعتبر كثير من المشاهدين أن حضوره القوي وإدارته للمشاهد الصعبة أضافا بعدًا مهمًا للصراع الدائر بين الشخصيات.

وخلال تصاعد الأحداث، تتفاجأ سارة بأن الشخص الذي يقف وراء هذه التهديدات هو نصار، أحد العاملين لدى مراد أبو المجد، والذي يبدو أنه يمتلك معلومات خطيرة حول المؤامرات التي تُدار في الخفاء ضد مريم. ويظهر نصار بشكل مفاجئ داخل المستشفى حيث كانت سارة تتلقى العلاج، ليواجهها بالحقيقة ويهددها بكشف كل ما يعرفه عن خططها وخطط مراد.

ويزيد الموقف توترًا عندما يؤكد نصار لسارة أنه لن يظل صامتًا، وأنه مستعد لكشف جميع التفاصيل المتعلقة بالمؤامرات التي تم تدبيرها ضد مريم الفيشاوي، خاصة ما يتعلق بمحاولات تشويه سمعتها وإقصائها من سوق المجوهرات.

مواعيد عرض مسلسل على قد الحب

يُعرض المسلسل عبر قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساءً، كما يُعاد عرضه على قناة CBC Drama، إضافة إلى إتاحته للمشاهدة عبر منصة Watch iT.

مسلسل على قد الحب

 مسلسل «على قد الحب» بطولة  نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ،  يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

 تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

مسلسل على قد الحب نيللي كريم شريف سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال الاجتماع

محافظ المنيا يشارك في اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة توافر السلع والتصدي للتعديات وترشيد استهلاك الكهرباء

محافظ بورسعيد يؤكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الصحية

خلمحافظ بورسعيد: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الصحية

دكتورة ميرفت السيد

تحذير طبي: الإفراط في أعشاب رمضان يؤدي إلى اضطراب ضغط الدم والسكر

بالصور

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

فيديو

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد