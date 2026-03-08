قلبت موازين الصراع.. الجمهور يتفاعل مع الحلقة 18 من مسلسل على قد الحب

شهدت الحلقة 18 من مسلسل «على قد الحب» تطورات درامية مشوقة، بعدما تصاعدت الأحداث بشكل كبير مع اكتشاف سارة هوية الشخص المجهول الذي كان يهددها خلال الفترة الماضية، في مفاجأة قلبت موازين الصراع وكشفت جانبًا من المؤامرات التي تُحاك ضد مريم الفيشاوي مصممة المجوهرات الشهيرة التي تجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم.

ولم تقتصر ردود الفعل على تطور الأحداث فقط، بل حصدت الحلقة إشادات واسعة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب الأداء القوي الذي قدمه أبطال العمل،

وأشاد المتابعون بإتقان نيللي كريم لتفاصيل شخصية مريم الفيشاوي، وقدرتها على تجسيد الصراع النفسي الذي تعيشه الشخصية في مواجهة المؤامرات التي تُحاك ضدها.

ونال الفنان شريف سلامة إشادات كبيرة بعد أدائه اللافت في الحلقة، خاصة في المشاهد التي شهدت تصاعدًا في التوتر الدرامي، حيث اعتبر كثير من المشاهدين أن حضوره القوي وإدارته للمشاهد الصعبة أضافا بعدًا مهمًا للصراع الدائر بين الشخصيات.

وخلال تصاعد الأحداث، تتفاجأ سارة بأن الشخص الذي يقف وراء هذه التهديدات هو نصار، أحد العاملين لدى مراد أبو المجد، والذي يبدو أنه يمتلك معلومات خطيرة حول المؤامرات التي تُدار في الخفاء ضد مريم. ويظهر نصار بشكل مفاجئ داخل المستشفى حيث كانت سارة تتلقى العلاج، ليواجهها بالحقيقة ويهددها بكشف كل ما يعرفه عن خططها وخطط مراد.

ويزيد الموقف توترًا عندما يؤكد نصار لسارة أنه لن يظل صامتًا، وأنه مستعد لكشف جميع التفاصيل المتعلقة بالمؤامرات التي تم تدبيرها ضد مريم الفيشاوي، خاصة ما يتعلق بمحاولات تشويه سمعتها وإقصائها من سوق المجوهرات.

مواعيد عرض مسلسل على قد الحب

يُعرض المسلسل عبر قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساءً، كما يُعاد عرضه على قناة CBC Drama، إضافة إلى إتاحته للمشاهدة عبر منصة Watch iT.

مسلسل على قد الحب

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.