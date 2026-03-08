ضبط محتال انتحل صفة ضابط شرطة زعم إنهاء إجراءات الإفراج عن محبوس في قنا

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر ادعى كذبًا أنه ضابط شرطة، واستولى على مبلغ مالي من شقيقه بزعم إنهاء إجراءات الإفراج عن نجله المحبوس على ذمة إحدى القضايا بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يفيد بتعرض أحد المواطنين لواقعة نصب واحتيال من قبل شخص مجهول انتحل صفة ضابط شرطة.

واستولى منه على مبلغ مالي نظير إنهاء إجراءات الإفراج الشرطي عن نجله المحبوس؛ ما أثار حالة من الجدل والتفاعل بين المتابعين، مطالبين بسرعة كشف حقيقة الواقعة وضبط المتهم.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث أسفرت أعمال الفحص والتحري عن تحديد هوية المجني عليهما، وهما شقيق الشاكي، ويعمل عاملًا، وشخص آخر، ويقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا.

وبسؤالهما، أقرا أنه خلال الفترة الماضية تواصل معهما أحد الأشخاص هاتفيًا، مدعيًا أنه ضابط شرطة، وطلب منهما تحويل مبلغ مالي مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الشرطي عن نجل الأول وشقيق الثاني، واللذين يقضيان فترة حبس احتياطي على ذمة إحدى القضايا.

وأوضح المجني عليهما أنهما استجابا لطلب المتهم وقاما بتحويل المبلغ المالي إليه على أمل إنهاء إجراءات الإفراج، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بقيام المتهم بإغلاق هاتفه المحمول وعدم الرد على اتصالاتهما، ما أثار شكوكهما حول تعرضهما لعملية نصب واحتيال.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا قيامه بانتحال صفة ضابط شرطة للتواصل مع المجني عليهما وإقناعهما بقدرته على إنهاء إجراءات الإفراج عن ذويهما مقابل مبلغ مالي، وذلك بقصد النصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.