قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
موعد أذان المغرب 18 رمضان في القاهرة وأسوان والبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط محتال انتحل صفة ضابط شرطة زعم إنهاء إجراءات الإفراج عن محبوس في قنا

المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر ادعى كذبًا أنه ضابط شرطة، واستولى على مبلغ مالي من شقيقه بزعم إنهاء إجراءات الإفراج عن نجله المحبوس على ذمة إحدى القضايا بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يفيد بتعرض أحد المواطنين لواقعة نصب واحتيال من قبل شخص مجهول انتحل صفة ضابط شرطة.

واستولى منه على مبلغ مالي نظير إنهاء إجراءات الإفراج الشرطي عن نجله المحبوس؛ ما أثار حالة من الجدل والتفاعل بين المتابعين، مطالبين بسرعة كشف حقيقة الواقعة وضبط المتهم.

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث أسفرت أعمال الفحص والتحري عن تحديد هوية المجني عليهما، وهما شقيق الشاكي، ويعمل عاملًا، وشخص آخر، ويقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا.

وبسؤالهما، أقرا أنه خلال الفترة الماضية تواصل معهما أحد الأشخاص هاتفيًا، مدعيًا أنه ضابط شرطة، وطلب منهما تحويل مبلغ مالي مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الشرطي عن نجل الأول وشقيق الثاني، واللذين يقضيان فترة حبس احتياطي على ذمة إحدى القضايا.

وأوضح المجني عليهما أنهما استجابا لطلب المتهم وقاما بتحويل المبلغ المالي إليه على أمل إنهاء إجراءات الإفراج، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بقيام المتهم بإغلاق هاتفه المحمول وعدم الرد على اتصالاتهما، ما أثار شكوكهما حول تعرضهما لعملية نصب واحتيال.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا قيامه بانتحال صفة ضابط شرطة للتواصل مع المجني عليهما وإقناعهما بقدرته على إنهاء إجراءات الإفراج عن ذويهما مقابل مبلغ مالي، وذلك بقصد النصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام ضابط شرطة انتحال صفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال الاجتماع

محافظ المنيا يشارك في اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة توافر السلع والتصدي للتعديات وترشيد استهلاك الكهرباء

محافظ بورسعيد يؤكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الصحية

خلمحافظ بورسعيد: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الصحية

دكتورة ميرفت السيد

تحذير طبي: الإفراط في أعشاب رمضان يؤدي إلى اضطراب ضغط الدم والسكر

بالصور

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي
صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة
..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

فيديو

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

صورة للقاء وزير الدفاع مع مقاتلي قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأنظمة القتالية العالمية لتأمين سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات الدفاع الجوي ويشيد بدورهم في حماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد