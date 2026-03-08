البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن منتجات الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيدكو» تمثل نموذجًا مصريًا متميزًا قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنها تؤدي دورًا مهمًا كسفير لقطاع البترول والبتروكيماويات المصري في الخارج، وتعكس ما يمتلكه القطاع من قدرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، خلال أعمال الجمعية العامة للشركة، أن إيثيدكو نجحت في تحقيق قيمة مضافة عالية للمواد البترولية المنتجة محليًا، من خلال إنتاج منتجات فائقة الجودة من البولي إيثيلين، بما أسهم في توطين هذه الصناعة هاما داخل مصر.

ووجّه الوزير بإعداد دراسة دقيقة للأسواق العالمية للتعرف على طبيعة ومتطلبات كل سوق على حدة، مع التركيز على الأسواق التي تشترط تطبيق المعايير البيئية وقياس البصمة الكربونية للمنتجات، بما يضمن تعزيز قدرة منتجات الشركة على المنافسة عالميًا، مع الالتزام بالمعايير الدولية للحد من الانبعاثات وحماية البيئة.

كما أكد على أهمية تعزيز العمل التكاملي مع وزارة الصناعة للتعرف على أبرز المنتجات الجديدة المطلوبة في السوق المصرية، وتمكين الشركة من تطوير قدراتها الإنتاجية لتوفير هذه المنتجات وتلبية احتياجات السوق المتنامية.

وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على ضرورة إعداد خطة خمسية للتوسع في إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع الاستفادة من الكوادر البشرية المتميزة بالشركة، وتعزيز التكامل مع شركات قطاع البترول والبتروكيماويات لتبادل الخبرات والتجارب.

وخلال استعراض مؤشرات الأداء، أوضح الكيميائي هشام رياض رئيس شركة إيثيدكو أن رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية في تأمين احتياجات مصانع الشركة من الغاز وخليط الإيثان والبروبان ضمن منظومة متكاملة، مكّنت الشركة من تحقيق خطتها الإنتاجية بنسبة 102%، حيث بلغ الإنتاج 302 ألف طن من الإيثيلين و305 آلاف طن من البولي إيثيلين، الذي يدخل في تصنيع العديد من المنتجات البلاستيكية مثل مواسير المياه والصرف والغاز وغيرها.

وأشار إلى أن قيمة المبيعات في السوق المحلية والتصدير تجاوزت 5.7 مليار جنيه، إلى جانب مبيعات دولارية بلغت 211.8 مليون دولار، محققة نموًا في مبيعات التصدير بنسبة 5.4%، مدفوعة بتوسع الشركة في أسواق أمريكا اللاتينية، خاصة البرازيل، إضافة إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وتركيا، لافتًا إلى أن منتجات الشركة تلبي احتياجات أكثر من 40 مجمعًا صناعيًا داخل مصر.

وأضاف أن توجيهات الوزير بالتركيز على الابتكار والتكنولوجيا تُرجمت عمليًا بطرح منتج جديد من البولي إيثيلين لتطبيقات التشكيل بالنفخ، لدعم السوق المحلية وخدمة صناعات رئيسية مثل عبوات زيوت السيارات وغيرها من المنتجات التي تتطلب عبوات عالية الجودة والمتانة.

كما طورت الشركة منتجًا جديدًا من البولي إيثيلين لتغليف مواسير الصلب، يوفر حماية إضافية ضد التآكل والعوامل البيئية ويعزز كفاءة المواسير وعمرها التشغيلي، وقد حصل هذا المنتج على اعتماد شركة SKZ الألمانية، ما يوسع نطاق استخدامه في مشروعات المياه والغاز والصرف والبنية التحتية والمشروعات القومية.

وأشار إلى استمرار استجابة إيثيدكو لمتطلبات الإنتاج الأخضر والاستدامة البيئية، بما يعزز تنافسيتها في الأسواق الأوروبية، حيث أصبحت أول شركة في قطاع البتروكيماويات تُدرج النطاق الثالث ضمن قياس البصمة الكربونية، كما تعد أول شركة في القطاع تحصل على اعتماد دولي لتقرير الإفصاح البيئي لمنتجات البولي إيثيلين، مع بدء تنفيذ دراسات مماثلة لنحو 10 منتجات إضافية.