عمرو الليثي: في ناس حريفة في الأذى يضغطوا عليك وتفقد الثقة في نفسك

قال الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج “إنسان تاني“ على الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا: ”في ناس بتعرف تسويك على نار هادية، حريفة في التلاعب ولاد لذين، يخليك تفكر زيادة وتخاف تعبر عن اللي جواك”.

وأضاف الليثي: “المشكلة إن هذا النوع من الأشخاص ما بيتعرفش إنه وحش، وغالبا بيظهر إنه مهتم ولكن اهتمام معه خوف، لدرجة إنك بتسأل نفسك هو أنا خايف أو حساس بزيادة، التلاعب ده بيخليك تقلق وثقتك تتهز، واللي عود القلب على الخوف صعب يحسسه بالأمان من تاني، ولازم يبقى إنسان تاني”.

تأتي إذاعة برنامج “إنسان” في إطار سعي عمرو الليثي لتقديم محتوى هادف يلامس الجوانب الإنسانية والقضايا الاجتماعية، ولكن برؤية مختلفة تناسب طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي.

والبرنامج يقدم قصصا إنسانية ملهمة وناجحة يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصراً عبر الصفحات الرسمية والمنصات الخاصة بالإعلامي عمرو الليثي.