حسام موافي يحذر: النزيف المتكرر من الأنف قد يكون علامة على مرض خطير

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تجاهل حالات النزيف المتكرر من الأنف، مؤكدًا أنه قد يكون في بعض الأحيان مؤشرًا على مشكلة صحية خطيرة، رغم أنه قد يبدو بسيطًا لدى البعض.

النزيف المتكرر من الأنف

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج «ربِ زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن النزيف المتكرر من الأنف قد يكون ناتجًا عن مرض في الدم، مثل نقص الصفائح الدموية، وهو ما قد يشكل خطرًا على صحة المريض.

وأضاف أن الله خلق في جسم الإنسان آليات طبيعية لوقف النزيف عند التعرض لأي جرح، حيث ينقبض الوعاء الدموي أولًا، ثم تتجمع الصفائح الدموية لتقليل كمية الدم الخارجة من الجرح، قبل أن تتكون الجلطة الدموية التي تسد مكان الإصابة.

نقص الصفائح الدموية

وأشار الدكتور حسام موافي، إلى أن من يعاني من نزيف متكرر في الأنف قد يكون لديه نقص في الصفائح الدموية، موضحًا أن المعدل الطبيعي للصفائح يتراوح ما بين 250 ألفًا إلى 350 ألف صفيحة دموية في كل ملليلتر من الدم، وهو ما يستدعي إجراء الفحوصات الطبية في حال تكرار النزيف.

