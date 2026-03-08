حسام موافي: الصيام يعلّم الأطفال طاعة الله.. ويحذر من الضغط عليهم

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني أن الصيام يحمل قيمة تربوية مهمة للأطفال، إذ يساعد على غرس معاني الطاعة والتقرب إلى الله، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل بحذر مع صيام الصغار.

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربِ زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد أن هناك حديثًا قدسيًا يقول: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به»، مشيرًا إلى أن هذا الحديث يعكس مكانة الصيام الخاصة بين العبادات.

الرياء أو التظاهر

وأضاف الدكتور حسام موافي، أن كثيرين قد لا يدركون المعنى العميق لهذا الحديث، موضحًا أن بعض العبادات قد يدخلها الرياء أو التظاهر، مثل الصلاة أو الحج أو الصدقة، بينما الصيام عبادة خفية بين العبد وربه، ولذلك كان لها هذا الفضل العظيم.

تعليم الأطفال قيمة الصيام

وشدد موافي على أهمية تعليم الأطفال قيمة الصيام دون إجبارهم عليه، قائلاً إنه لا ينبغي الضغط على الطفل للصيام، بل يجب تشجيعه بلطف وتحبيبه في أجواء العبادة، مثل المشاركة في الصلاة أو التجمع العائلي على مائدة الإفطار، مع تجنب وضعه في موقف قد يدفعه إلى الكذب أو الادعاء بأنه صائم.

