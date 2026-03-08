قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب الإعلاميين: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل المذيع
السيناتور ليندسي غراهام يدعو حلفاء واشنطن العرب للمشاركة في مواجهة إيران
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 20 رمضان
إيران تهدد بمهاجمة منشآت النفط في الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري بارز في طهران
نائب رئيس الإسماعيلي: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون رغم فسخ عقده
طارق سعدة: قبل إلغاء أي إعلان على إذاعة القرآن الكريم كان يجب إيجاد بديل نموذجي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أجواء باردة وشبورة ورياح في هذه المناطق
مش هتخس غير على أيدي.. رامز جلال يستقبل شيماء سيف بوصلة هزار
المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.. تمكين حقيقي يعزز بناء الجمهورية الجديدة
شيماء سيف ضحية رامز ليفل الوحش
بعد تعرضها لوعكة.. شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كل الشواهد بتأكد.. حاتم صلاح يسخر من أزمة الأعلى مشاهدة في دراما رمضان

حاتم صلاح
حاتم صلاح
يارا أمين

علق الفنان حاتم صلاح على أزمة الأعلى مشاهدة في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦ بين الفنانين.

وكتب حاتم صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام ساخرًا: “عزيزي المشاهد .. كل الشواهد بتشهد مين أعلى مشاهدة .. بس الشاهد الحقيقي كل مشهد من المشاهد .. ف شاهدوا واشهدوا شهادة حق .. وماحدش يشهدني عشان شهادتي مجروحة”.


وأذاعت منصة شاهد الحلقة 18 من مسلسل إفراج من بطولة الفنان عمرو سعد.

وشهدت الحلقة عدد من الأحداث، منها تأكد عباس من راوية كرميلا، بعد أن قام بمراجعة الكاميرات، فيما أقيم حفل زفاف شداد علي شقيقة عباس. 


مسلسل “إفراج”

يستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.
 

ويجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر.

يُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.

الفنان حاتم صلاح حاتم صلاح الأعلى مشاهدة إنستجرام مسلسل إفراج الفنان عمرو سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

ترشيحاتنا

وزير العدل

تشغيل برنامج "رقمنة المحاكم" بمحكمة شمال سيناء الابتدائية

وزير العدل

وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يزور المستشفى الجامعي لمتابعة تداعيات حادث مصابي الطريق الصحراوي الشرقي

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد