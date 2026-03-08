إسرائيل: رصد إطلاق صواريخ من إيران والدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن الأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراض التهديد.





وجاء في بيان الجيش: "قبل وقت قصير، رصد جيش الدفاع الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي إسرائيل. تعمل الأنظمة الدفاعية لاعتراض التهديد".





وأضاف البيان أن قيادة الجبهة الداخلية أرسلت "توجيها احترازيا مباشرا إلى الهواتف المحمولة في المناطق ذات الصلة"، داعية الجمهور إلى "التصرف بمسؤولية واتباع التعليمات – فهي تنقذ الأرواح".





وشددت على ضرورة "الدخول إلى مكان محمي والبقاء فيه حتى إشعار آخر"، وعدم المغادرة إلا بعد تلقي تعليمات صريحة.





يأتي هذا التصعيد في وقت تشن فيه إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير عملية عسكرية واسعة على إيران، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.