الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول عسكري بارز في طهران

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اغتيال أبو القاسم بابايان، الذي شغل منصب رئيس أركان المرشد الأعلى للنظام في إيران، وذلك خلال عملية في طهران.



وذكر الجيش الإسرائيلي أن بابايان كان يشغل سابقا منصب رئيس المكتب العسكري ورئيس أركان قيادة الطوارئ «خاتم الأنبياء»، وكان مسؤولًا عن تنسيق العمليات بين أجهزة النظام الإيراني وتعزيز الأنشطة العسكرية الموجهة ضد إسرائيل.

وأضاف البيان أن بابايان كان قد عين رئيسا لأركان المرشد الأعلى الجديد الذي لم يُنتخب بعد، وذلك عقب مقتل محمد الشيرازي، رئيس المكتب العسكري للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي، في المراحل الأولى من الحرب.