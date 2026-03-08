تصريحات مثيرة لترامب: المرشد الإيراني الجديد لن يبقى طويلاً دون موافقتي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

تصريحات مثيرة لترامب: المرشد الإيراني الجديد لن يدوم طويلاً دون موافقتي
ملك ريان

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع شبكة ABC News، قال فيها إن المرشد الإيراني الجديد “لن يدوم طويلاً” في منصبه إذا لم يحصل الإيرانيون على موافقته أولاً، في إشارة اعتبرها مراقبون تعبيراً عن موقفه المتشدد تجاه القيادة في إيران.

وجاءت تصريحات ترامب في سياق حديثه عن تطورات المشهد السياسي في إيران ومستقبل القيادة هناك، حيث أشار إلى أن أي تغيير في قمة هرم السلطة الإيرانية لن يكون مستقراً أو طويل الأمد ما لم يأتِ في إطار تفاهمات أو قبول من جانب الولايات المتحدة. واعتبر أن واشنطن ما زالت لاعباً أساسياً في تحديد موازين القوى في المنطقة، وأن القيادة الإيرانية تدرك حجم النفوذ الأمريكي وتأثيره في المعادلات الإقليمية والدولية.
 

وأضاف ترامب أن القيادة الإيرانية واجهت خلال السنوات الماضية ضغوطاً سياسية واقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أن سياسات العقوبات والضغوط التي تبنتها إدارته خلال فترة رئاسته كان لها تأثير مباشر على الوضع الداخلي في إيران. واعتبر أن هذه السياسات أضعفت قدرة طهران على المناورة في عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
 وأكد الرئيس الأمريكي السابق أن بلاده يجب أن تبقى يقظة تجاه ما وصفه بـ”التهديدات المحتملة” القادمة من إيران، سواء في ما يتعلق بالبرنامج النووي أو نفوذها في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن أي قيادة جديدة في طهران ستجد نفسها مضطرة للتعامل مع واقع سياسي واقتصادي معقد، خاصة في ظل استمرار الضغوط الدولية.
 

تأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر والتصعيد في عدة ملفات، من بينها الملف النووي الإيراني والعلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن. ويرى محللون أن مثل هذه التصريحات قد تزيد من حدة الجدل السياسي، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات سياسية في الولايات المتحدة وعودة النقاش حول السياسات التي ينبغي اتباعها تجاه إيران.
 

في المقابل، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات في إيران على تصريحات ترامب، غير أن مراقبين يرون أن هذه التصريحات تعكس استمرار الخطاب المتشدد بين الجانبين، وهو ما قد ينعكس على مستقبل العلاقات بين واشنطن وطهران في المرحلة المقبلة

ترامب دونالد ترامب امريكا عاجل عواجل

