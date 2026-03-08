محمد شيحة لـ خالد جلال: الله في عونك ..المساعدات في الإسماعيلي زيرو

أكد محمد شيحة نائب رئيس النادي الإسماعيلي السابق: أن الإسماعيلي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين حالياً وليس صحيحاً أن اللاعبين غير مؤهلين لقيادة فريق كبير بحجم الإسماعيلي.

وواصل شيحة: لقد تحدثت مع خالد جلال مدرب الإسماعيلي الجديد ، وقولت له " الله يكون في عونك ..معندوش أي مساعدات ولا خدمات ..المساعدات في النادي زيرو مالياً".

وقال محمد شيحة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : الإسماعيلي يحتاج إلى تضافر الجميع والإخلاص ومنح اللاعبين حقوقهم من أجل إخراجهم من الأحباط الذي يعانون منه.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.