نفاد تذاكر مباراة الزمالك وإنبي قبل المواجهة المرتقبة في الدوري
إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
آرني سلوت يشيد بريو نجوموها ويقدّم له نصائح ذهبية بعد الفوز على وولفرهامبتون

إسلام مقلد

أشاد مدرب ليفربول، الهولندي آرني سلوت، بأداء لاعبه الشاب ريو نجوموها البالغ من العمر 17 عامًا، بعد فوز الفريق على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء الجمعة الماضية.

تألق مبكر للاعب الشاب

وشهدت المباراة أداءً مميزًا من نجوموها، حيث سلط سلوت الضوء على قدراته في المواجهات الفردية، واصفًا إياه بأنه لاعب قادر على التأثير في مجريات المباراة رغم صغر سنه: "إنه لاعب جيد، قادر على التغلب على منافسيه في المواجهات الفردية، وهذا شيء نادر في كرة القدم الحديثة، لذا كان أداؤه مميزًا".

وأضاف المدرب: "إنه لأمر استثنائي أن يؤثر لاعب بهذا العمر على مباراة من الدوري الممتاز، حتى وإن كانت في كأس الاتحاد الإنجليزي. يظهر هذا أنه يمتلك الكثير من الإمكانيات للمستقبل".

نصائح سلوت لريو نجوموها

حرص سلوت على تقديم نصائح قيّمة لشاب الفريق، مشيرًا إلى ضرورة التعلم من استمرارية النجم المصري محمد صلاح، وقال: "هناك لاعب مثل محمد صلاح، يجب أن يتخذه نجوموها قدوة ومثالًا. أن تكون لاعبًا جيدًا ليس صعبًا، لكن أن تحافظ على مستواك كل 3 أيام وعلى مدار فترة طويلة جدًا، هذا ما نسعى لتعليم نجوموها حاليًا".

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

وزير الخارجية

مصر تدعو لتفعيل التعاون العربي وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

سؤال الطفل عبد الرحمن

ما هو دعاء الدخول والخروج من المسجد؟ طفل يسأل وإمام السيدة زينب يجيب

سؤال الطفلة حنين

هل يوجد دعاء يحفظ الإنسان في حياته؟ إمام السيدة زينب يكشف عنه

سؤال الطفلة زينب

ما هو دعاء الدخول والخروج من المنزل؟.. إمام السيدة زينب يجيب

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

