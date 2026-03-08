آرني سلوت يشيد بريو نجوموها ويقدّم له نصائح ذهبية بعد الفوز على وولفرهامبتون

أشاد مدرب ليفربول، الهولندي آرني سلوت، بأداء لاعبه الشاب ريو نجوموها البالغ من العمر 17 عامًا، بعد فوز الفريق على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء الجمعة الماضية.

تألق مبكر للاعب الشاب

وشهدت المباراة أداءً مميزًا من نجوموها، حيث سلط سلوت الضوء على قدراته في المواجهات الفردية، واصفًا إياه بأنه لاعب قادر على التأثير في مجريات المباراة رغم صغر سنه: "إنه لاعب جيد، قادر على التغلب على منافسيه في المواجهات الفردية، وهذا شيء نادر في كرة القدم الحديثة، لذا كان أداؤه مميزًا".

وأضاف المدرب: "إنه لأمر استثنائي أن يؤثر لاعب بهذا العمر على مباراة من الدوري الممتاز، حتى وإن كانت في كأس الاتحاد الإنجليزي. يظهر هذا أنه يمتلك الكثير من الإمكانيات للمستقبل".

نصائح سلوت لريو نجوموها

حرص سلوت على تقديم نصائح قيّمة لشاب الفريق، مشيرًا إلى ضرورة التعلم من استمرارية النجم المصري محمد صلاح، وقال: "هناك لاعب مثل محمد صلاح، يجب أن يتخذه نجوموها قدوة ومثالًا. أن تكون لاعبًا جيدًا ليس صعبًا، لكن أن تحافظ على مستواك كل 3 أيام وعلى مدار فترة طويلة جدًا، هذا ما نسعى لتعليم نجوموها حاليًا".