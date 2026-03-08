دبلوماسي أمريكي سابق: ترامب يحتاج مساعدة الحلفاء لحل المشكلة في إيران

قال دبلوماسي أمريكي سابق إن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لن تتأثر سلبًا بعد انتقاد الرئيس دونالد ترامب الأخير لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وفي حديثه مع المذيعة إيما كروسبي اليوم على قناة سكاي نيوز، أوضح ماثيو بريزا أنه خلال 23 عامًا قضاها دبلوماسيًا أمريكيًا، كانت أهم العلاقات هي تلك التي جمعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

أضاف: "ترامب يُحب المملكة المتحدة، ويتحدث كثيرًا عن أصول والدته الاسكتلندية، كما أنه يمتلك ملاعب جولف هناك، لذا أعتقد أن هذا الوضع مؤقت".

ويتابع: "كان ذلك رد فعل عاطفي، لكن عليه أن يكون حذرًا لأنه سيحتاج حقًا إلى مساعدة جميع حلفائنا لحلّ هذه المشكلة في إيران".