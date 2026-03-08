عايزين الدوري.. تفاصيل اجتماع عاصف بين ممدوح عباس وإدارة الزمالك

وافق ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، علي مقترح چون إدوارد بصرف مكافآت فوريه للاعبين بعد كل مباراة من المباريات السبع المقبلة بالإضافة لصرف مكافأة كبري في حالة تحقيق لقب الدوري.

وقرر ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك علي تحمل الجزء الأكبر من مستحقات جميع اللاعبين حتى نهاية الموسم الحالي.

وناقش الرئيس الشرفي لنادي الزمالك ملف إيقاف القيد والتحركات التي تمت في هذا الشأن.

ووعد ممدوح عباس بدفع رقم كبير مساهمة منه في فك القيد لحصول الزمالك علي الرخصة الأفريقية.

وطمأن ممدوح عباس أعضاء مجلس الإدارة في ملف الأرض، مؤكدا أنه يتحرك بقوة مع المسؤولين لمحاولة استعادتها.