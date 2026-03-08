الزمالك يرفض الاستعانة بحكام أجانب في الدوري: نثق في التحكيم المصري

رفض مسئولو نادي الزمالك، الاستعانة بحكام أجانب في مرحلة حسم الدوري، في ظل ثقة المجلس الكبيرة في التحكيم المصري، خاصة أن الفريق على صدارة جدول ترتيب المسابقة في ظل وجود حكام مصريين يديرون المباريات.

وكتب احمد ياسر نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصدر داخل الزمالك لن نطلب حكام أجانب للمرحلة النهائية في الدوري ولا حتى في مباراة الأهلي وبيراميدز ونثق في الحكام المصريين بشكل كامل".

مباراة الزمالك وإنبي

يستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة في الدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضية على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.