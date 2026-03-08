محافظ دمياط يتفقد حملة "إفطار صائم " بالسنانية

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، حملة " إفطار صائم " بالسنانية، حيث تم تنفيذها بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير و المجمع الإسلامي الخيرى بالسنانية.

وخلال تفقد لخيمة الإفطار بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ ، اطلع " المحافظ " على تجهيز الوجبات التى تتم بمطبخ المجمع الإسلامي، وفقًا لمعايير الجودة، حيث يتم تجهيز نحو ٦٥٠ وجبة يومياً ، يتم توزيع ٤٠٠ وجبة منهم على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المناطق على مستوى المحافظة و يتم تقديم ٢٥٠ وجبة داخل الخيمة أيضًا للفئات الأولى بالرعاية.

كما استمع إلى شرح تفصيلي حول أنشطة حملة إفطار صائم التى تقوم بها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع جهات مختلفة بالمحافظة، خلال هذا العام والتى لا تقتصر فقط على منطقة السنانية، وإنما تتم أيضًا بمدينة كفر البطيخ بالتعاون مع جمعية الهدى النبوى، وبالزرقا بالتعاون مع مطبخ جمعية تنمية المجتمع بشرمساح.

وذلك بإجمالي عدد ٥٤ وجبة يتم إنتاجها فضلاً عن توزيع عدد ٨ آلاف كرتونة مواد غذائية متنوعة و ١٣ طن بطاطس و إنتاج عدد ٩ آلاف وجبة سحور تكفى ٣٦ الف فرد.

هذا وقد أشاد "المحافظ " بجهود مؤسسة مصر الخير والمجمع الإسلامي والجمعيات المشاركة ، لتنفيذ الحملة التى جاءت لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.