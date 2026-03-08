إيقاف جوارديولا مباراتين عقب مواجهة نيوكاسل يوانيتد

تلقى مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، ضربة قوية بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف مباراتين، عقب مواجهة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 3-1.

سبب الإيقاف

بحسب ما نقلته وكالة بي إيه ميديا، جاءت العقوبة بعد حصول جوارديولا على الإنذار السادس له هذا الموسم خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

وشهدت المباراة توترًا على الخط الجانبي، بعدما دخل المدرب الإسباني في نقاش حاد مع الحكم الرابع لويس سميث، إثر سقوط لاعب السيتي جيريمي دوكو بعد تدخل من لاعب نيوكاسل كيران تريبيير، قبل أن يتدخل حكم اللقاء سام باروت ويشهر البطاقة الصفراء في وجه جوارديولا.

المباريات التي سيغيب عنها

وبسبب الإيقاف، سيغيب جوارديولا عن:

مباراة السيتي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواجهة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مباراة ريال مدريد

في المقابل، يستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.