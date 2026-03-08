تصعيد خطير في الشرق الأوسط.. خبير عسكري يكشف احتمالات تدخل أمريكا بريا ضد إيران

كشف اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، عن سيناريوهات محتملة لتصاعد التوتر في المنطقة، في ظل الحديث عن إمكانية تدخل عسكري أمريكي في إيران، مؤكدًا أن مصر حذّرت منذ وقت مبكر من خطورة توسع الصراع.

استمرار الحرب في المنطقة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد نبّه في 10 أكتوبر 2023 إلى أن استمرار الحرب في المنطقة قد يؤدي إلى أزمات دولية كبيرة، محذرًا من تداعيات اتساع دائرة الصراع وتأثيراته السياسية والاقتصادية على العالم.

وأشار إلى أن مصر دعت منذ اندلاع الأزمة إلى ضرورة احتوائها ومنع تفاقمها، في محاولة لتفادي اتساع نطاق المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط.

التصعيد الأخير

وأضاف أن التصعيد الأخير امتد تأثيره إلى عدد من الدول، موضحًا أن القاهرة أدانت استهداف الدول العربية، في وقت تسعى فيه طهران إلى توسيع نفوذها الإقليمي، مع تدخلات واضحة في الشؤون السياسية لعدة دول مثل العراق ولبنان وفلسطين.

ارتفاع تكاليف النقل

ولفت إلى أن الحرب الدائرة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث شهدت أسعار الوقود ارتفاعًا ملحوظًا في أوروبا، ما انعكس بدوره على زيادة أسعار العديد من السلع نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.

خفض التوتر ومنع الحرب

وأكد اللواء أسامة كبير أن مصر تواصل لعب دور الوسيط المتوازن الذي يسعى لخفض التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة قد تفتح الباب أمام مزيد من التصعيد، خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال اللجوء إلى تدخل عسكري مباشر ضد إيران.