خبير يكشف مفاجأة: إيران قد تمتلك أسلحة لم تعلن عنها بعد

قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن إيران تمتلك فائضًا كبيرًا من مخزون الصواريخ، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة شهدت استهداف القوات الأمريكية لنحو 3200 هدف داخل إيران خلال 8 أيام فقط.

تعقيد المشهد العسكري

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» أن طهران قد تمتلك أسلحة لم تعلن عنها حتى الآن، ما يزيد من تعقيد المشهد العسكري في المنطقة، مؤكدًا أن التطورات الحالية تنذر بتصعيد واسع إذا لم يتم احتواء الأزمة سريعًا، مضيفا أن مصر تتحرك عبر المسار الدبلوماسي لاحتواء الأزمة ووقف الحرب، مؤكدًا أن الحل الدبلوماسي يظل المسار الوحيد القادر على إنهاء التوترات المتصاعدة في المنطقة.

التنظيمات المسلحة

وأشار المستشار بكلية القادة والأركان إلى أن إيران تعتمد في سياستها الإقليمية على عدد من التنظيمات المسلحة، مثل حزب الله والحوثيين وحماس، معتبرًا أنها تمثل أذرعًا لطهران في عدد من دول المنطقة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى تدخل بري محتمل عبر تحريك قوات من شمال شرق العراق باتجاه شمال غرب إيران عبر المناطق الكردية، في حال تصاعدت المواجهات العسكرية بشكل أكبر.

وأكد اللواء أسامة كبير أن الجيش الإيراني يُعد من الجيوش الكبيرة عدديًا، حيث يقترب عدد أفراده من 950 ألف مقاتل، وهو ما يجعل أي مواجهة عسكرية مباشرة معقدة ومكلفة، منوها أن وجود تقديرات تتحدث عن تعاون استخباراتي روسي–صيني مع إيران في ظل التوترات الحالية، وهو ما قد يضيف بعدًا دوليًا للصراع.

وأضاف أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي داخل إيران، بما في ذلك التأثير على ترتيبات الخلافة بعد المرشد الأعلى علي خامنئي، بما يتوافق مع سياساتها في المنطقة.

كما أشار إلى أن إيران تضم 6 عرقيات رئيسية، ما يستدعي وجود قوة عسكرية قادرة على حفظ التوازن الداخلي وحماية الاستقرار داخل الدولة.