الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الأحد، أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، في بيان: "تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية".





‏وفي وقت سابق، قال ‏المتحدث الرسمي لـ وزارة الدفاع السعودية أنه تم "اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة".





كما أعلن الدفاع المدني السعودي مساء الأحد عن سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في محافظة الخرج، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 12 مقيما.





وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني على أن "محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".





وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، كما جرى اعتراض وتدمير مسيرة شرق مدينة الرياض، واعتراض وتدمير مسيرات أخرى في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة.