9 قتلى و10 جرحى في غارات إسرائيلية على صور ومخيم عين الحلوة بلبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 8 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صور جنوبي البلاد.

وفي هجوم منفصل، قتل شخص، وأُصيب 10 آخرين؛ إثر غارة إسرائيلية استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في الجنوب اللبناني.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الأحد، أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، في بيان: “تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية”.

‏وفي وقت سابق، قال ‏المتحدث الرسمي لـ وزارة الدفاع السعودية أنه تم "اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة".

كما أعلن الدفاع المدني السعودي مساء الأحد عن سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في محافظة الخرج، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 12 مقيما.