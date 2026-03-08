وفاء عامر لـ فيفي عبده: أنا في الرومانسي منحنحة

حلت الفنانة وفاء عامر ضيفةً على برنامج المقالب «ألف ليلة مع فيفي»، الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده خلال شهر رمضان، حيث واجهت مواقف مفاجئة أثارت دهشتها وانفعالها.

وخلال أحد المواقف المستفزة في الحلقة، قالت وفاء عامر: «أنا في الرومانسي منحنحة»، مضيفة: «أرجوكِ يا فيفي، عايزة أطلع برّه يا بنتي»، قبل أن تكتشف أن كل ذلك كان جزءًا من المقلب.

وأظهرت الحلقة مشادات كلامية ومواقف غريبة داخل الاستوديو، حيث صرحت وفاء في إحدى اللحظات قائلة: «لا بجد، يعني إيه؟ لا، مش هينفع كده بقى، معلش».

يُذكر أن شقيقة وفاء، الفنانة آيتن عامر، كانت قد وقعت ضحية لبرنامج فيفي عبده في حلقة سابقة، وشهدت كذلك مواقف محرجة وانفعالات كبيرة، ما يؤكد أن البرنامج يعتمد على الكاميرات الخفية والمقالب المفاجئة لإثارة ردود فعل النجوم.