محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة.. ووكيل التعليم يوجه بالرعاية الاجتماعية للطلاب

قافلة طبية
قافلة طبية
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بواحة الخارجة

تنظم مديرية الشؤون الصحية والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، بحي 25 يناير بواحة الخارجة، على أن تستمر في تقديم الخدمات الطبية حتى يوم غد الاثنين 9 مارس.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، أن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار وكيل صحة الوادي الجديد، إلى أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة" حياة كريمة".

توفير رعاية طبية للمرضى غير القادرين

ومن جانبها أكدت حنان مجدي محافظ الوادى الجديد، أن القوافل الطبية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "حياة كريمة"، وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

وأكدت محافظ الوادى الجديد، أن القافلة تأتي فى إطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيراََ إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

وكيل تعليم الوادى الجديد يوجه بالرعاية الاجتماعية للطلاب ومتابعة التقييمات بصفة دورية

شدد الدكتور ابراهيم قناوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، على الإلتزام بتفعيل مبادرة الرعاية الاجتماعية للطلاب لرعايتهم تربويا وإجتماعيا ونفسيا داخل المدرسة ، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، ومسئولية كل معلم عن عدد من الطلاب ورعايتهم على الوجه الأمثل خلال اليوم الدراسى والتواصل مع أولياء الأمور والتركيز على من هم دون المستوى التعليمى وتقديم البرامج العلاجية لهم .
جاء ذلك خلال جولته، اليوم الأحد ، لمدرسة قورمشين 7 الابتدائية التابعة لإدارة باريس التعليمية، وقورمشين الإعدادية، يرافقه سمير طاهر مدير عام التعليم العام بالمديرية و أحمد محمد مدير إدارة باريس التعليمية حيث تفقد الحجرات الدراسية و حرص على متابعة مدى التحصيل الدراسي لدى الطلاب من خلال طرح مجموعة من الأسئلة وفتح حوار مع الطلاب والإستماع لأرائهم ومقترحاتهم التى نالت إعجابه ووجه بمتابعة الانضباط الإدارى وتوزيع المهام والتزام الجميع بالأدوار الموكلة إليهم.

جولة تفقدية لمدارس القرى فى باريس

واستهل مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد ، جولته الميدانية بتفقد العمل فى مدرسة جدة للتعليم الاساسي ، وخلال جولته بالفصول الدراسية، اطلع على كتب وسجلات التقييمات الاسبوعية والواجبات المدرسية والاطمئنان على رصد الدرجات بكل شفافية ووضوح ومطابقتها لمستوى أداء الطلاب.

وأجرى مدير المديرية، حوارًا مفتوحًا مع الطلاب بمدى اهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل الذى يشهده العالم، موجها بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لجميع الطلاب والوقوف على مدى مستواهم التحصيلى بالمواد الدراسية المختلفة وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

تنفيذ إزالة تعدٍ على أملاك الدولة بالبناء فى قرية النهضة بالوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن تنفيذ أعمال إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أراضي الدولة بقرية النهضة بمركز الفرافرة خلال أقل من 24 ساعة من البناء، حيث ناشدت الأجهزة المختصة بالمحافظة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لأعمال البناء، في إطار جهود الدولة للتصدي لحالات التعدي على أراضي وأملاك الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود المراكز والجهات المعنية في متابعة التعديات وإزالتها .

- استكمال المرحلة الثانية من الموجة (28) لإزالة التعديات
 

وكانت محافظة الوادي الجديد،  أعلنت عن تنفيذ عدد من الإزالات لحالات التعدي على الأراضي بالتزامن مع نهاية المرحلة الثانية من الموجة (28) لإزالة التعديات والتي استمرت حتى نهاية فبراير الماضي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود للتصدي للبناء المخالف واسترداد أراضي الدولة.

- إزالة 23 حالة تعد على الأراضي

أسفرت جهود الإزالات بمراكز المحافظة الخمسة عمّا يلي:
▫️إزالة (7) حالات تعد على أراضي أملاك الدولة.
▫️إزالة عدد (14) حالة تعد بالزراعة بمساحة 272 فدانا، وحالة تعدي بالبناء بمساحة 3000 م2.
▫️إزالة (2) متغيرات مكانية تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
مسلسل اللون الأزرق
مى كساب
محافظ الشرقية
