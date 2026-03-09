نائب: المرأة المصرية سطرت أسطورة نجاح عبر العصور

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يوم 8 مارس يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بما حققته المرأة المصرية من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا اليوم ليس مجرد احتفالية سنوية، بل وقفة تقدير واعتزاز بدور المرأة في بناء المجتمع.

وقال "سليمان"، إن المرأة المصرية استطاعت عبر العصور أن تسطر أسطورة نجاح حقيقية، حيث كانت ولا تزال شريكًا أساسيًا في ترسيخ القيم والمبادئ المجتمعية، فضلاً عن دورها الفاعل في مجالات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المرأة المصرية أصبحت نموذجاً مشرفاً يُحتذى به في العطاء والقدرة على تحمل المسؤولية، مؤكدًا أنها لعبت دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية وبناء الوطن.

ووجه النائب محمد سليمان، تحية تقدير واعتزاز لكل امرأة مصرية ساهمت بجهد وإخلاص في خدمة وطنها.