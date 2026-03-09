قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
أزمة التصالح في مخالفات البناء.. تعديل تشريعي مرتقب لحل أزمة الأدوار المتوقفة على الصب
أزمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي.. وغموض حول مستقبله مع الفريق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب: المرأة المصرية سطرت أسطورة نجاح عبر العصور

محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
أميرة خلف

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يوم 8 مارس يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بما حققته المرأة المصرية من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا اليوم ليس مجرد احتفالية سنوية، بل وقفة تقدير واعتزاز بدور المرأة في بناء المجتمع.

وقال "سليمان"، إن المرأة المصرية استطاعت عبر العصور أن تسطر أسطورة نجاح حقيقية، حيث كانت ولا تزال شريكًا أساسيًا في ترسيخ القيم والمبادئ المجتمعية، فضلاً عن دورها الفاعل في مجالات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المرأة المصرية أصبحت نموذجاً مشرفاً يُحتذى به في العطاء والقدرة على تحمل المسؤولية، مؤكدًا أنها لعبت دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية وبناء الوطن.

ووجه النائب محمد سليمان، تحية تقدير واعتزاز لكل امرأة مصرية ساهمت بجهد وإخلاص في خدمة وطنها.

