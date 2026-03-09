أخبار أسوان.. تهنئة يوم المرأة العالمي.. وجولات ميدانية للمحافظ بالأحياء والأسواق.. وحملات تفتيشية لمديرية العمل

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق: 8/3/2026 أحداث متنوعة.

فبمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمى ، تقدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بخالص التهنئة والتقدير إلى المرأة الأسوانية.

وأكد المحافظ على أنها تمثل رمزاً للحياة والعطاء ، ونموذجاً مشرفاً للصبر والكفاح فى مختلف مجالات العمل والبناء داخل المجتمع .

شهدت جهود إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 بأسوان إزالة 30 حالة تعدى متنوعة بمساحة وصلت إلى 24 ألف و 172 م2 ، بإشراف ومتابعة من اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد للمحافظة .

أوضح المهندس أحمد حلفاوى، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم رفع 80 طنا من القمامة والمخلفات بقرية أبو الريش قبلى خلف كلية الهندسة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة اللواء أحمد صلاح الدين، وأيضا الوحدة القروية بأبو الريش، وتم استخدام معدات وسيارات شملت 2 لودر و3 سيارات مختلفة الأحجام.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلاً عن المحافظين.

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة داخل المناطق والأحياء السكنية للوقوف من أرض الواقع على الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بها ، وتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين والمارة ، مع التأكيد على حسن معاملة المواطن حتى فى حالة المخالفة ، وخاصة أن الجولات تستهدف توفير طرق آمنة لأهالى المحافظة.

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بسرعة الإنتهاء من أعمال تعديل مسار حركة السيارات أمام منطقة مزلقان السيل القديم، وذلك من خلال إنشاء ميدان لتنظيم الحركة المرورية وتخفيف الأحمال الناتجة عن مرور سيارات ومركبات النقل الثقيل حفاظاً على سلامة خطوط الطرد والشبكات الخاصة بمنظومة الصرف الصحى بالمنطقة.



فى جولة مفاجئة على الأسواق ، شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إلزام كافة المحلات التجارية الخاصة ببيع السلع الغذائية المختلفة ، وأيضاً المجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت بالأسعار المقررة ، وتفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية المواطنين من أية ممارسات إحتكارية، ومواجهة أى تعمد لإخفاء السلع بمنتهى القوة والحسم ، وإحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة كافة السلع فى المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة بالشكل المطلوب .



نفذت مديرية العمل بأسوان، من خلال مكاتب تفتيش العمل ومكاتب السلامة والصحة المهنية، عددا من الحملات التفتيشية الشاملة، شملت التفتيش على 23 منشأة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، منها 7 منشآت كثيفة العمالة.



