مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية وواضحة
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظات

رمز للعطاء وشريك فى التنمية.. محافظ أسوان يهنئ المرأة بيومها العالمي

محمد عبد الفتاح

بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمى ، تقدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بخالص التهنئة والتقدير إلى المرأة الأسوانية.

وأكد المحافظ على أنها تمثل رمزاً للحياة والعطاء ، ونموذجاً مشرفاً للصبر والكفاح فى مختلف مجالات العمل والبناء داخل المجتمع .

وأشار محافظ أسوان إلى أن المرأة الأسوانية لعبت ولا تزال تلعب دوراً محورياً فى دعم مسيرة التنمية من خلال مواصلة تقديم العطاء دون إنقطاع ، ومساهمتها بجهودها النبيلة فى ترسيخ القيم الإيجابية ، وبناء أجيال قادرة على إستكمال مسيرة العمل والإنتاج .

يوم المرأة العالمى

وأكد المهندس عمرو لاشين أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى إهتماماً كبيراً بتمكين المرأة ودعم دورها فى مختلف القطاعات ، مشيداً بما تقدمه المرأة الأسوانية من نماذج مضيئة فى العمل المجتمعى والتنموى بما يعكس مكانتها ودورها الفاعل كشريك أساسى فى تحقيق التقدم والإزدهار داخل هذه المحافظة العريقة .

وإختتم محافظ أسوان تهنئته قائلاً: " كل عام والمرأة الأسوانية والمصرية بخير .. رمز الحياة – مثال الصبر والكفاح #  فهى الأم والأخت والزوجة والزميل #  كل يوم تمنح العطاء والنماء للمجتمع @ ففى يوم المرأة العالمى نهنئها تقديراً لدورها العظيم وعطائها المستمر لكونها صانعة الأمل للأجيال القادمة .

