رمز للعطاء وشريك فى التنمية.. محافظ أسوان يهنئ المرأة بيومها العالمي

بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمى ، تقدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بخالص التهنئة والتقدير إلى المرأة الأسوانية.

وأكد المحافظ على أنها تمثل رمزاً للحياة والعطاء ، ونموذجاً مشرفاً للصبر والكفاح فى مختلف مجالات العمل والبناء داخل المجتمع .

وأشار محافظ أسوان إلى أن المرأة الأسوانية لعبت ولا تزال تلعب دوراً محورياً فى دعم مسيرة التنمية من خلال مواصلة تقديم العطاء دون إنقطاع ، ومساهمتها بجهودها النبيلة فى ترسيخ القيم الإيجابية ، وبناء أجيال قادرة على إستكمال مسيرة العمل والإنتاج .

يوم المرأة العالمى

وأكد المهندس عمرو لاشين أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى إهتماماً كبيراً بتمكين المرأة ودعم دورها فى مختلف القطاعات ، مشيداً بما تقدمه المرأة الأسوانية من نماذج مضيئة فى العمل المجتمعى والتنموى بما يعكس مكانتها ودورها الفاعل كشريك أساسى فى تحقيق التقدم والإزدهار داخل هذه المحافظة العريقة .

وإختتم محافظ أسوان تهنئته قائلاً: " كل عام والمرأة الأسوانية والمصرية بخير .. رمز الحياة – مثال الصبر والكفاح # فهى الأم والأخت والزوجة والزميل # كل يوم تمنح العطاء والنماء للمجتمع @ ففى يوم المرأة العالمى نهنئها تقديراً لدورها العظيم وعطائها المستمر لكونها صانعة الأمل للأجيال القادمة .