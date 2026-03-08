مديرية العمل بأسوان: التفتيش على 23 منشأة خلال الأسبوع الأول من مارس

نفذت مديرية العمل بأسوان، من خلال مكاتب تفتيش العمل ومكاتب السلامة والصحة المهنية، عددا من الحملات التفتيشية الشاملة، شملت التفتيش على 23 منشأة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، منها 7 منشآت كثيفة العمالة.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات حسن رداد، وزير العمل، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.

وأوضح محمود عيسى، وكيل المديرية، أن تلك الحملات تتم بشكل مكثف للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له، والوقوف على التزام المنشآت بالالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

جهود متنوعة

وقال عيسى إن ذلك يعزز استقرار علاقات العمل داخل المنشآت، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة ومستقرة.

وأضاف أنه تم تنفيذ ندوة عن المرأة والطفل بحضانة “المسلم الصغير” التابعة لجمعية أنصار السنة بطريق السادات، تم خلالها مناقشة مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرارات المنفذة له والقوانين ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة.

وقد شارك فى الندوة 24 سيدة من المعلمات بالحضانة، وأدارها حنان هاشم، مسئول المرأة والطفل بالمديرية، وأميرة سمير، مفتش مكتب عمل أسوان.