أسوان .. جولات ميدانية للمحافظ بالمناطق والأحياء السكنية

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة داخل المناطق والأحياء السكنية للوقوف من أرض الواقع على الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بها ، وتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين والمارة ، مع التأكيد على حسن معاملة المواطن حتى فى حالة المخالفة ، وخاصة أن الجولات تستهدف توفير طرق آمنة لأهالى المحافظة.

شملت جولة المحافظ تفقد منطقة أطلس وميدان المحطة ومدخل السوق السياحى القديم حيث أعطى توجيهاته الفورية بسرعة رفع كافة الإشغالات من الفاترين والبلدورات والحواجز وعربات الباعة الجائلين العشوائية ، وإلزام أصحاب المحلات والمقاهى والكافتيريات بخطوط التنظيم ، وعدم التعدى على حرم الطريق العام أو تجاوز الأرصفة المحددة ، وكذا الأماكن المخصصة لإنتظار السيارات ، مع التنبيه عليهم بتوقيتات الغلق المقررة لعدم إحداث التلوث الضوضائى الذى يؤثر سلباً على المواطنين المقيمين بهذه المناطق ، وفى حالة المخالفة يتم التشميع والغلق بشكل فورى .

جهود متنوعة

كما أعطى المهندس عمرو لاشين تعليماته بإستمرار غلق مغاسل السيارات الممتدة بسور السكة الحديد ، وإلزامهم بالترخيص ، وتوصيل المرافق الخاصة بالصرف الصحى للحفاظ على الطريق العام والشوارع والرصف من أى أثار سلبية ، مكلفاً مديرية الطرق بمعالجة الشارع الرئيسى لمنطقة أطلس المواجهة لسور السكة الحديد من خلال تنفيذ أعمال الكشط والتسوية تمهيداً لرصفه ، وكذا تركيب مطبات صناعية للتهدئة من أجل سلامة المواطنين وتسهيل حركة المركبات المترددة عليه .

إستهدفت جولة محافظ أسوان أيضاً توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمعالجة مشكلة الصرف بأحد المطابق العمومية ، فضلاً عن تكليف الوحدة المحلية والإدارة العامة للمخلفات البلدية ومشروع النظافة بتكثيف جهود النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة والمخلفات أولاً بأول ، وكذا المواجهة الحازمة للنباشين ، والمصادرة الفورية لعربات الكارو أو التروسيكلات الخاصة بهم للحد من الأثار السلبية التى تتسبب فى تشويه الوجه الجمالى والحضارى ، ويتم تعميم ذلك بكافة المراكز والمدن .

وحرص المحافظ خلال جولته على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين الذين ألتقى بهم ، موجهاً المسئولين بمختلف الجهات بالتدخل لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .