قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية وواضحة
أسرار مذهلة في قصة سليمان والنملة والهدهد.. دروس في الإيمان والقيادة يكشفها أستاذ بالأزهر
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان .. جولات ميدانية للمحافظ بالمناطق والأحياء السكنية

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة داخل المناطق والأحياء السكنية للوقوف من أرض الواقع على الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بها ، وتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين والمارة ، مع التأكيد على حسن معاملة المواطن حتى فى حالة المخالفة ، وخاصة أن الجولات تستهدف توفير طرق آمنة لأهالى المحافظة.

شملت جولة المحافظ تفقد منطقة أطلس وميدان المحطة ومدخل السوق السياحى القديم حيث أعطى توجيهاته الفورية بسرعة رفع كافة الإشغالات من الفاترين والبلدورات والحواجز وعربات الباعة الجائلين العشوائية ، وإلزام أصحاب المحلات والمقاهى والكافتيريات بخطوط التنظيم ، وعدم التعدى على حرم الطريق العام أو تجاوز الأرصفة المحددة ، وكذا الأماكن المخصصة لإنتظار السيارات ، مع التنبيه عليهم بتوقيتات الغلق المقررة لعدم إحداث التلوث الضوضائى الذى يؤثر سلباً على المواطنين المقيمين بهذه المناطق ، وفى حالة المخالفة يتم التشميع والغلق بشكل فورى .

جهود متنوعة

كما أعطى المهندس عمرو لاشين تعليماته بإستمرار غلق مغاسل السيارات الممتدة بسور السكة الحديد ، وإلزامهم بالترخيص ، وتوصيل المرافق الخاصة بالصرف الصحى للحفاظ على الطريق العام  والشوارع والرصف من أى أثار سلبية ، مكلفاً مديرية الطرق بمعالجة الشارع الرئيسى لمنطقة أطلس المواجهة لسور السكة الحديد من خلال تنفيذ أعمال الكشط والتسوية تمهيداً لرصفه ، وكذا تركيب مطبات صناعية للتهدئة من أجل سلامة المواطنين وتسهيل حركة المركبات المترددة عليه .

إستهدفت جولة محافظ أسوان أيضاً توجيه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمعالجة مشكلة الصرف بأحد المطابق العمومية ، فضلاً عن تكليف الوحدة المحلية والإدارة العامة للمخلفات البلدية ومشروع النظافة بتكثيف جهود النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة والمخلفات أولاً بأول ، وكذا المواجهة الحازمة للنباشين ، والمصادرة الفورية لعربات الكارو أو التروسيكلات الخاصة بهم للحد من الأثار السلبية التى تتسبب فى تشويه الوجه الجمالى والحضارى ، ويتم تعميم ذلك بكافة المراكز والمدن .

وحرص المحافظ خلال جولته على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين الذين ألتقى بهم ، موجهاً المسئولين بمختلف الجهات بالتدخل لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

فياريال

فياريال يتفوق على إلتشي 2-1 في الدوري الإسباني

سيدات سموحة

سيدات سموحة تحسم المواجهة أمام نيو جيزة بفارق كبير

الراحل العامري فاروق

شيحة: أزمات الإسماعيلي بدأت منذ 2011 والراحل العامري فاروق كان يدعمنا بقوة

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد