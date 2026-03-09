قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
برلمان

إيرين سعيد لـ الحكومة: من يحمي عمال الدليفري والعمالة المنزلية؟

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

تقدّمت النائبة د. إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بسؤال برلماني موجّه إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن الأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق عمال الدليفري والعمالة المنزلية في مصر.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح السياسات والتشريعات التي تعتمد عليها الدولة لحماية هذه الفئات من العاملين، في ظل عدم إدراجهم بشكل واضح ضمن مظلة قانون العمل، رغم طبيعة عملهم الشاقة وانتشارهم الواسع في سوق العمل.

كما تساءلت سعيد عن الدور الذي تقوم به وزارة العمل في حماية حقوق عمال الدليفري والعمالة المنزلية، والآليات القانونية والتنفيذية التي يمكن لهؤلاء العاملين اللجوء إليها للحفاظ على حقوقهم أو تقديم الشكاوى في حال تعرضهم لأي انتهاكات أو نزاعات مهنية.

ودعت النائبة كذلك إلى الكشف عن عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة العمل من العاملين في هذه المهن خلال العامين الماضيين، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم هذه الشكاوى والفصل فيها.

وأكدت د. إيرين سعيد أن عمال الدليفري والعمالة المنزلية يمثلون شريحة مهمة من سوق العمل، إلا أنهم يواجهون تحديات خاصة نتيجة طبيعة عملهم، الأمر الذي يستوجب توفير مظلة حماية قانونية وتنظيمية تضمن حقوقهم وتوفر لهم قدرًا من الأمان الوظيفي والاجتماعي.

وشددت على ضرورة العمل على وضع أطر تشريعية وتنظيمية واضحة تواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل، بما يضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر المهنية أو التي تعمل خارج الإطار التقليدي لقانون العمل.

سؤال برلماني عمال الدليفري العمالة المنزلية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل

