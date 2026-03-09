محافظ جنوب سيناء يبحث ملف إشغالات دهب ومشكلات المواطنين وإيجاد حلول عاجلة

التقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، السيد محمد حامد، رئيس مدينة دهب، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية المهمة التي تمس حياة المواطنين بالمدينة، وفي مقدمتها ملف الإشغالات والتحديات التي تواجه الأهالي.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس مدينة دهب أبرز المشكلات التي يواجهها المواطنون، خاصة ما يتعلق بالإشغالات في عدد من الشوارع والمناطق الحيوية، إلى جانب بعض المعوقات الخدمية التي تحتاج إلى تدخل سريع لإيجاد حلول عملية لها.

وأكد محافظ جنوب سيناء ضرورة العمل على إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسائحين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير بدائل مناسبة، مشددًا على أهمية تحقيق الانضباط في الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، باعتبارها من المقاصد السياحية المهمة بالمحافظة.

كما وجّه المحافظ بسرعة دراسة شكاوى المواطنين والعمل على وضع حلول جذرية ومستدامة لها، مع تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للأهالي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار المجتمعي بمدينة دهب.

وأشار المحافظ إلى أهمية التواصل المستمر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها في إطار القانون، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير الخدمات بالمدن السياحية.