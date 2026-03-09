بدء أعمال الجسات لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة أبو نواس بالغردقة

أعلن اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بدء أعمال الجسات تمهيدًا لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي الجديدة بمنطقة أبو نواس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتسريع وتيرة العمل في مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة الدولة لتطوير المرافق الأساسية بالمدن.

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال في ضوء تكليفات المحافظ خلال اجتماعات المتابعة الدورية، حيث شدد على ضرورة إدراج منطقة أبو نواس ضمن خطة التنفيذ العاجلة لمشروعات الصرف الصحي، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لضمان دخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح رئيس مدينة الغردقة أن أعمال الجسات تُعد المرحلة الأولى من المشروع، وتهدف إلى دراسة طبيعة التربة وتحديد خصائصها الهندسية، بما يضمن تنفيذ محطة الرفع وخطوط الانحدار والروافع وفق أعلى معايير الأمان والجودة، وربط المنطقة بالشبكة الرئيسية للصرف الصحي.

وأكدت رئاسة المدينة استمرار متابعة مراحل تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات المنفذة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين بالمنطقة.